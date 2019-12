Si è riunito a Marghera il Direttivo regionale del Psi. Diversi gli argomenti affrontati.

I socialisti del Veneto hanno innanzitutto preso atto dell’inaccettabile comportamento di alcune amministrazioni locali della nostra regione che, trincerandosi dietro giustificazioni di carattere burocratico, ostacolano la richiesta degli amministratori del PSI di concedere la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre. Se tale atteggiamento dovesse perdurare, il PSI del Veneto chiederà l’intervento dei suoi parlamentari nazionali.

E’ stata poi affrontata la questione delle elezioni regionali della primavera 2020.

Ambiente e sanità sono i temi che la prossima Giunta regionale dovrà affrontare e risolvere. L’autonomia poi, dopo il fallimento giallo-leghista, continua a languire sui tavoli del Ministero.

Su questi temi il PSI del Veneto sta preparando proposte che verranno presentate nella Conferenza programmatica regionale che si svolgerà il 18 gennaio a Padova.

Nel frattempo, delegazioni del PSI stanno incontrando i partiti del centrosinistra veneto. Dopo gli incontri con il PD, il PRI e “Azione”, ai socialisti del Veneto appare chiara la necessità di trovare rapidamente il modo di unire le forze progressiste della regione per poter quindi interagire con un PD i cui tempi di azione e reazione appaiono troppo lenti. Attendere i risultati dell’Emilia per decidere quanto fare in Veneto, sembra inappropriato e controproducente.

Controproducente quanto la proposta di modifica della legge elettorale nazionale uscita dalla Direzione nazionale del PD di venerdì scorso.

Pensare ad una legge elettorale proporzionale con un alto sbarramento, non solo rappresenterebbe un vero e proprio atto ostile del partito di Zingaretti nei confronti dei suoi alleati, ma minerebbe la democrazia privando di rappresentanza e voce milioni di italiani.

Il Direttivo regionale ha infine confermato il mandato al Segretario regionale per continuare ed intensificare gli incontri con le altre forze politiche.

Luca Fantò

Segr. reg. PSI del Veneto