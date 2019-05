Il PSI del Veneto esprime timore per quanto rappresentato dalle elezioni europee di oggi. La destra italiana è passata dal 35% delle politiche a quasi il 50% di oggi.

E’ necessario che il centrosinistra abbandoni le speranza di egemonia del suo principale partito e le distinzioni interne che ne impediscono l’unità e dia il via al più presto ad una coalizione unitaria e coesa. Il rischio di elezioni politiche a breve e in esse ad un trionfo della destra segnata dal sovranismo leghista è altissimo.

Più Europa, seconda formazione del centrosinistra dopo il PD, ha avuto un risultato discreto ma certamente non soddisfacente, non è stata superata la soglia del 4% ma è stata confermata la validità della sua proposta politica superando il 3% dimostrando di avere rilievo nazionale.

Il PSI del Veneto ringrazia quindi i quasi 70.000 elettori della nostra regione che hanno voluto dare la propria fiducia a Più Europa e in Più Europa, alle candidate socialiste.

Luca Fantò

Segr. reg. PSI del Veneto