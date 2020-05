Daria De Luca, segretario della federazione del Psi di Reggio Emilia e membro del consiglio nazionale del Psi, è stata nominata responsabile per l’innovazione culturale ed ecologica del Psi, nell’ambito degli incarichi di lavoro nazionali affidati dal segretario del partito, Enzo Maraio, a dirigenti con competenze specifiche nei vari settori di lavoro.

Daria De Luca, 40 anni, laureata in lettere e filosofia all’Università di Bologna, è fondatrice e presidente dell’associazione ‘Cinqueminuti’, impegnata in attività culturali, spettacoli e formazione e Consigliere di amministrazione di FND – Aterballetto. Una notizia che è stata accolta con entusiasmo e soddisfazione dalla federazione del Psi di Reggio Emilia. “Auspico che questo incarico possa produrre, soprattutto in questo difficile momento per l’ambito culturale in tutte le sue declinazioni – ha dichiarato Daria De Luca – riflessioni ed azioni di sistema che coinvolgano tutte le parti sociali affinché, anche su questo tema, il PSI possa esprimere non solo il proprio posizionamento politico ma essere soprattutto promotore di interventi e risoluzioni nel settore”.