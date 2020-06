A Mezz’Ora Riformista Eugenio GIANI candidato del CSX alla Presidenza della Regione Toscana si è impegnato a togliere Siena dell’isolamento viario: raddoppio ed elettrificazione della ferrovia Siena-Granarolo ed elettrificazione Siena-Chiusi per il collegamenti AV con Roma. Inoltre ha annunciato la costituzione di una Società Regionale delle Strade. Pensa ad una coalizione CSX con 5/6 liste che lo sostengono. Pensa che le Regionali si terranno il 20/21 Settembre.

L’altro ospite intervenuto il giovane Segretario Nazionale del PSI Avv. Enzo MARAIO ha affermato che ci sarà una ripresa politica e di presenza dei Socialisti in Italia, così com’è in Spagna, Portogallo,Germania ed altri Paesi in Europa e nel mondo.

Giudica soddisfacente l’azione del Governo nazionale nel fase dell’emergenza del Covid-19 ma ritiene che ora c siano state carenze rispetto al decreto Scuola e all’azione del Ministero della Giustizia, infatti il Senatore Socialista Nencini ha votato contro su ambedue gli argomenti.

Il PSI sarà presente alle Regionali con liste di Partito come in Campania o liste di aggregazione riformiste come presumibilmente in Toscana ed in altre Regioni. Maraio guida un progetto di rinnovamento generazionale dei Socialisti in tutta Italia. Maraio ritiene che per i Socialisti del “nuovo millennio” la migliore figura di riferimento sia Sandro Pertini. Il Pantheon Socialista Italiano è poi rappresentato da Nenni, Craxi, Brodolini, Giugni solo per fare alcuni nomi dell’Italia Repubblicana.

Emiliano Migliorucci