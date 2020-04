Qualche notte fa sia il San Camillo che lo Spallanzani sono stati teatro un atto vandalico che ha messo fuori uso tra l’altro il laboratorio per i test del Coronavirus. A denunciare il fatto è stato l’assessore alla Sanità e l’integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’amato.

Il sabotaggio delle apparecchiature per test COVID-19 che doveva essere attivato in settimana è un atto grave che in questo momento rende ancora più duro e difficile il grande lavoro che le istituzioni regionali e il personale medico stanno facendo per contrastare il Virus.

Il Partito Socialista Italiano esprime tutta la solidarietà e la vicinanza alle Istituzioni, ai medici, al personale paramedico e ai cittadini che sono risultati positivi al tampone. Il Partito Socialista si mette a disposizione in questa fase così delicata per contribuire insieme agli altri partiti, alla giunta regionale del Lazio, al Presidente Zingaretti e agli organi preposti a fare di tutto per arginare i contagi.

Così in una nota congiunta Angelo Ruggiero, Responsabile Nazionale Sanità, Luciano Romanzi, Segretario PSI Regione Lazio e Andrea Silvestrini Segretario PSI – Federazione Metropolitana di Roma.