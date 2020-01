Puglia, Emiliano candidato centrosinistra. Maraio: I socialisti lo sosterranno 

“Michele Emiliano ha vinto le primarie del centrosinistra in Puglia ed è il candidato Presidente per la coalizione. I socialisti lo sosterranno con lealtà per continuare insieme a far crescere la Puglia”. Così in un tweet il segretario del Psi, Enzo Maraio, intervenendo a proposito delle elezioni regionali in Puglia del prossimo maggio all’indomani della vittoria del presidente uscente alle primarie con il 72,9% dei voti

Emiliano ha vinto le primarie con un ampio vantaggio rispetto ai suoi tre sfidanti Elena Gentile, Fabiano Amati e Leonardo Palmisano. Ai seggi sono andati oltre 80mila elettori. Emiliano ha rivolto il primo “il primo grazie ai pugliesi. Questo popolo meraviglioso – ha affermato – mi ha insegnato a fare il sindaco e mi sta insegnando a fare il presidente della Regione”