Puntare tutto sull’occupazione

Ieri i socialisti hanno consegnato al Presidente Roberto Fico quattro punti programmatici di notevole importanza per l’agenda di Governo. È indispensabile, data l’emergenza sanitaria, economica e sociale che stiamo attraversando, dare all’Italia quanto prima un Governo forte e coeso che dia risposte immediate ai cittadini. È necessario trovare la giusta sintesi fra tutte le forze politiche che sostenevano il precedente Governo guidato da Giuseppe Conte per far ripartire al più presto la nostra economia e le nostre attività. I dati Istat sull’occupazione pubblicati oggi ci consegnano un quadro allarmante: meno 450mila circa occupati rispetto al mese di dicembre 2019, meno 111mila occupati nel solo mese di dicembre 2020 di cui 99mila sono donne. E con lo sblocco dei licenziamenti la situazione di certo non migliorerà, anzi. I gruppi parlamentari oggi sono al lavoro per stendere il programma di legislatura: proprio sul lavoro noi socialisti abbiamo avanzato una proposta immediatamente realizzabile utilizzando i fondi del Recovery Plan: l’assunzione di 500.000 diplomati e laureati da destinare alla valorizzazione dei beni culturali e alla protezione dell’ambiente nel contesto della tutela del territorio e in particolare, come già previsto, per il recupero dei borghi storici, per lo sviluppo dei ‘cammini’ storico-religiosi, a servizio di un turismo sostenibile, della pianificazione e del digital marketing. Ma tanto altro ancora si dovrà fare a partire dalla lotta al precariato soprattutto nel mondo della scuola: secondo i dati dei sindacati del mondo della scuola sommando i posti attualmente vacanti (personale docente e Ata circa 35mila) e i futuri pensionamenti, ci saranno oltre 80mila posti da assegnare a partire dal prossimo anno scolastico e che non possono più essere sostenuti con le supplenze a discapito della continuità scolastica. Piccole proposte immediatamente realizzabili possono dare il giusto impulso e slancio all’economia e all’occupazione. Quanto alla crisi di Governo si è arrivati dove i socialisti auspicavano: ripartire dalla vecchia maggioranza, allargarla a chi è disponibile a dare il proprio contributo per avere un governo forte e autorevole che gestisca al meglio i fondi del Recovery Plan e basata su un patto di Governo che ci consenta di arrivare a fine legislatura. È ovvio che, data la composizione del Parlamento, il punto di equilibro sembra essere rappresentato da Giuseppe Conte, espressione della forza più rappresentativa. Il mio auspicio, e quello della maggioranza degli italiani, è che si faccia presto: l’Italia deve avere al più presto un Governo che chiuda le tante crepe che la pandemia ci sta lasciando.

Enzo Maraio