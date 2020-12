Quando gli atleti si esaltano con le grida dei tifosi

Lo Sport ha sempre trovato nell’entusiasmo del pubblico i suoi momenti di massima esaltazione agonistica; gli atleti, nelle grida dei tifosi, hanno spesso smaltito la stanchezza in un battibaleno e trovato nuova energia per concludere la gara: un po’ come gli attori di Teatro che agli applausi rispondono con un inchino commosso e alla replica richiesta cantano con un tono di voce rinnovato e cristallino.

Tutto questo nel 2020 è stato perso, è stato perso quel contatto umano, benzina dello Sport, che ha spinto gli atleti oltre i limiti in ogni disciplina.

Spesso mi sono chiesto come, e quale, potrà essere il futuro senza darmi risposte.

Chissà, magari sarà meglio, perché potremo godere di ogni mossa e di ogni particolare nei dettagli ripresi dalla tecnologia e diventeremo più esperti quasi a partecipare, anche noi, da protagonisti, ma gli atleti?! dove troveranno gli atleti quell’energia emotiva, quasi fisica, che trasmettevano loro i tifosi urlanti dagli spalti?

Non sarà facile, la speranza è che tutto possa tornare al più presto come prima, anche se ho serie perplessità!