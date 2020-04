Quando il disagio diventa preoccupazione

Il disagio sociale derivante dall’emergenza ‘coronavirus’, a Palermo sta assumendo una dimensione vasta e molto preoccupante.

Le iscrizioni alla piattaforma online attivata dal Comune per le richieste di assistenza alimentare, sono di quattro al minuto. Un assalto questa volta ordinato, non-violento dei disperati di Palermo. E’ boom di richieste di cibo in città, termometro dello stato di bisogno crescente che contiene in sé un forte potenziale di tensione sociale.

Così, momentaneamente, è stato necessario stoppare le iscrizioni alla piattaforma online. In poco tempo si sono raggiunti gli 11 mila iscritti e il numero continua a crescere. Basterebbe soltanto questo dato per fotografare la grande fame di Palermo in una inedita rappresentazione economica da guerra.

L’ufficio del Webmaster in collaborazione con la Sispi, la società informatica di Palazzo delle Aquile, e con gli uffici di servizio sociale ha avviato il controllo delle iscrizioni.

L’assessore Giuseppe Mattina ha spiegato: “Innanzitutto stiamo rimuovendo le iscrizioni con codici fiscali errati, poi stiamo verificando che lo stesso nucleo familiare non sia presente con più iscrizioni, infine faremo un controllo con gli elenchi dei percettori del Reddito di cittadinanza”.

La situazione, in questa condizione di emergenza imposta dal coronavirus, descrive un rischio preciso per il sindaco Leoluca Orlando: “In questa guerra stiamo assistendo a una nuova solidarietà e a una nuova povertà vissuta da soggetti che non sono più in grado di procurarsi gli alimenti. Gli interventi di adesso del governo nazionale servono da tampone per sopperire a questo bisogno alimentare e fermare interessi oscuri. Anche i recenti episodi che hanno visto gruppi di cittadini tentare di prendere in massa prodotti nei supermercati senza pagare, esprimono un clima da tenere sotto osservazione. Episodi accompagnati da una serie di messaggi sui social sconsiderati, che rischiano di creare un clima di destabilizzazione”.

Secondo il primo cittadino, che è anche presidente dell’Anci Sicilia: “L’unico modo per fermare le presenze criminali e mafiose dietro e dentro questi fatti, è dimostrare che lo Stato esiste. Si tratta di garantire il minimo vitale in attesa che arrivino aiuti più sostanziosi da parte dello Stato, di proteggere un patrimonio umano che servirà per tornare a essere ciò che eravamo”.

Terminata la fase di verifica delle domande finora arrivate nella piattaforma online per l’assistenza alimentare, tutti coloro che saranno stati cancellati riceveranno una e.mail con la motivazione. Coloro le cui iscrizioni saranno considerate valide saranno invitati, sempre tramite e.mail (o telefonicamente nel caso in cui non abbiano fornito un recapito telematico) ad accedere nuovamente al sistema online per fornire altre informazioni utili a creare degli elenchi che diano un quadro più preciso della situazione.

Orlando ha aggiunto: “In poche ore la macchina comunale si è nel suo complesso mobilitata per realizzare un sistema complesso e completo che risponda ad una emergenza di dimensioni inimmaginabili. Allo stesso tempo ci stiamo attrezzando per evitare che qualche sciacallo come quelli visti in questi giorni provi ad intrufolarsi in un meccanismo che è e deve restare di solidarietà, emergenza e dignità per le famiglie”.

La Giunta ha lavorato in attesa che anche la Regione dopo il governo nazionale renda noti i criteri che intende adottare per individuare i beneficiari degli interventi, su possibili criteri di aiuto. Resta fermo il fatto che si ricorrerà a due canali, quello dell’aiuto alimentare diretto e quello dell’aiuto economico sotto forma di contributo per acquisti.

Si procederà per fasce, in base al numero di componenti del nucleo familiare: 1-2, 3-4, più di 4. Per quanto riguarda l’aiuto economico, si stanno attualmente valutando, anche in collaborazione con una serie di fornitori di servizi nazionali, tre possibili strade: buoni pasto, carta prepagata, convenzione con catene. La fame non può attendere. Palermo è soltanto il primo esempio di una realtà molto ampia.

Giancarlo Terlizzi, fondatore di T-Commodity, società di consulenza sulle materie prime, ha lanciato un allarme: “Le rivolte sociali sono sempre partite dal pane. Tra qualche mese ci potremmo trovare con i prezzi degli alimenti alle stelle e una massa di disoccupati che non potranno comprarle. Una vera e propria bomba ad orologeria sociale che dovrebbe essere disinnescata e che invece le misure fiscali prese da Europa e Italia non sembrano in grado di farlo”. Terlizzi prevede un periodo di stagflazione all’orizzonte. Insomma, una stagnazione unita all’inflazione potrebbe creare seri disagi sociali alla luce delle deboli misure prese, finora, dall’Europa.

L’effetto Coronavirus ha innescato una corsa ai beni essenziali, con un’impennata dei prezzi del grano e dei cereali in generale. E tuttavia non mancano altre materie prime alimentari, come caffè, cacao, zucchero, che provengono per lo più da Paesi in via di sviluppo, che stanno invece pagando dazio, con duri effetti sulle bilance commerciali delle nazioni esportatrici.

I principali cereali quotati al Cbot, la borsa merci di Chicago, hanno chiuso le contrattazioni la scorsa settimana in rialzo, con ulteriori guadagni che li hanno spinti sui massimi livelli da oltre 2 mesi. Le quotazioni del caffè hanno perso, invece, oltre il 6% nell’ultima seduta e quelle dello zucchero quasi il 2%.

A non mostrare segni di frenata è la corsa del grano: nell’ultima settimana i contratti con consegna a maggio hanno registrato un ulteriore aumento del 5,92%. In crescita anche il valore del mais (+0,66%), della soia (oltre il 2%), dell’avena (+1,39%). Volano anche le quotazioni dell’olio di soia, che hanno guadagnato il 4,65%, e del riso (+5,07%). In calo la farina di soia americana (-0,57%).

I prezzi della carne hanno invece subito variazioni contrastanti nell’ultima settimana: i contratti sulla carne bovina adulta con consegna a giugno hanno registrato un +0,2%, le quotazioni sul bestiame da alimentazione con consegna a maggio sono cresciute del 2,56%, mentre i prezzi della carne di maiale con consegna a giugno sono crollati del 5,13%.

Secondo Coldiretti, a causare l’impennata del prezzo internazionale del grano ha influito la decisione della Russia di limitarne le esportazioni, dopo che nel Paese le quotazioni avevano raggiunto i 13.270 rubli per tonnellata, superando addirittura il valore del petrolio degli Urali, sceso a 12.850 rubli per tonnellata.

La Coldiretti fa notare: “Gli effetti della pandemia si trasferiscono dunque dai mercati finanziari a quelli dei metalli preziosi, come l’oro, fino alle produzioni agricole, la cui disponibilità è diventata strategica con le difficoltà nei trasporti e la chiusura delle frontiere ma anche per la corsa dei cittadini in tutto il mondo ad accaparrare beni alimentari di base dagli scaffali di discount e supermercati. Una preoccupazione che ha spinto la Russia a trattenere per uso interno parte della produzione di grano dopo esserne diventata il maggior esportatore del mondo”.

La Coldiretti prosegue: “Tensioni si registrano anche per il riso, con il Vietnam che ha temporaneamente sospeso i nuovi contratti di esportazione, mentre le quotazioni in Thailandia sono salite ai massimi dall’agosto 2013. In aumento anche il prezzo della soia, prodotto agricolo tra i più coltivati nel mondo, con gli Stati Uniti che si contende con il Brasile il primato globale nei raccolti. La tendenza all’accaparramento è confermata anche in Italia, dove nell’ultimo mese di emergenza sanitaria sono praticamente raddoppiati gli acquisti di farina (+99,5%) e sono drasticamente saliti quelli di riso bianco (+47,3%) e di pasta di semola (+41,9%). L’aumento delle quotazioni alla borsa di Chicago conferma che l’allarme globale provocato dal Coronavirus ha fatto emergere una maggior consapevolezza sul valore strategico rappresentato dal cibo e dalle necessarie garanzie di qualità e sicurezza”.

Il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, afferma: “L’Italia, che è il Paese con più controlli e maggiore sostenibilità, potrà trarre certamente beneficio da questo scenario, ma solo a patto di invertire la tendenza del passato a sottovalutare il potenziale agricolo nazionale”.

Secondo Prandini; “Ci sono le condizioni per rispondere alle domanda dei consumatori e investire sull’agricoltura nazionale, che è in grado di offrire produzione di qualità, realizzando rapporti di filiera virtuosi con accordi che valorizzino i primati del Made in Italy e garantiscano la sostenibilità della produzione in Italia con impegni pluriennali e il riconoscimento di un prezzo di acquisto ‘equo’, basato sugli effettivi costi sostenuti. Oggi in Italia, gli agricoltori devono vendere ben 5 chili di grano tenero per potersi pagare un caffè e per questo nell’ultimo decennio è scomparso un campo di grano su cinque con la perdita di quasi mezzo milione di ettari coltivati ed effetti dirompenti sull’economia, sull’occupazione e sull’ambiente”.

Il grano resta la coltivazione più diffusa in Italia con circa 300.000 agricoltori. Il nostro Paese è primo in Europa e secondo nel mondo nella produzione di grano duro destinato alla pasta, con una stima di 1,2 milioni di ettari seminati nel 2020 e un raccolto di 4,1 miliardi di chili ma forte è l’importazione dall’estero (pari a circa 30% del fabbisogno) con ben 793 milioni di chili.

Le previsioni di semina del grano tenero per il 2020 sono invece di circa 536.000 ettari, rispetto ai 530.000 del 2019, con una produzione di 2,73 miliardi di chili e importazioni che arrivano al 70% del fabbisogno totale.

Da una stima della Coldiretti, in vista della Pasqua, si evidenzia un aumento di mezzo milione del numero di poveri che hanno bisogno di aiuto per mangiare per effetto delle limitazioni imposte per contenere il contagio e la conseguente perdita di opportunità di lavoro, anche occasionale. Si tratta di una nuova fetta rilevante della popolazione che si aggiunge ai quasi 2,7 milioni di persone che in Italia lo scorso anno hanno beneficiato di aiuti alimentari con i fondi Fead distribuiti da associazioni come la Caritas ed il Banco Alimentare che stimano infatti un aumento dal 25% al 30% delle richieste di aiuto nel corso del mese di marzo segnato dall’emergenza Coronavirus.

La Coldiretti sottolinea che le situazioni di difficoltà sono diffuse in tutta Italia ma le maggiori criticità si registrano nel Mezzogiorno con il 20% degli indigenti che si trova in Campania, il 14% in Calabria e l’11% in Sicilia, ma situazioni diffuse di bisogno alimentare si rilevano anche nel Lazio (10%) e nella Lombardia (9%) dove più duramente ha colpito l’emergenza sanitaria. Contro la povertà, continua la Coldiretti, si attiva la solidarietà con molte organizzazioni attive nella distribuzione degli alimenti, e si contano in Italia circa diecimila strutture periferiche (mense e centri di distribuzione) promosse da quasi 200 istituzioni caritatevoli impegnate nel coordinamento degli enti territoriali ufficialmente riconosciute che si occupa della distribuzione degli aiuti erogati dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea).

Per aiutare a combattere la nuova crisi alimentare, un impegno è arrivato direttamente dagli agricoltori di Campagna Amica che hanno avviato l’iniziativa “Spesa sospesa del contadino a domicilio” che mutua l’usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo e che non ha i mezzi per saldare il conto. In questo caso i cittadini che ricevono la spesa a casa attraverso i mercati e le fattorie di Campagna Amica possono decidere di donare un pacco alimentare alle famiglie più bisognose che potranno portare in tavola frutta, verdura, farina, formaggi, salumi o altri generi alimentare Made in Italy, di qualità e a km zero che gli agricoltori di Campagna Amica, in accordo con i Comuni, consegnano gratuitamente entro Pasqua. Iniziative di aiuto anche con modalità diversificate sono diffuse lungo tutta la Penisola (www.campagnamica.it).

Secondo gli ultimi dati Istat le famiglie italiane spendono per prodotti alimentari e bevande in media 462 euro mensili ma nel mese di marzo segnato dall’emergenza Coronavirus si è verificata, sottolinea la Coldiretti, una accentuata polarizzazione dei consumi e a fianco all’aumento degli indigenti è scattata per molti una vera e propria corsa per riempiere il carrello con un aumento dagli acquisti al dettaglio di prodotti agroalimentari del 19% a marzo 2020 rispetto allo steso periodo dello scorso anno, secondo le rilevazioni Ismea.

La Coldiretti ha precisato: “Il risultato è che in quasi 4 case su 10 (38%) sono state accaparrate scorte di prodotti alimentari e bevande con l’accumulo nelle dispense soprattutto nell’ordine, di pasta, riso e cereali (26%), poi latte, formaggi, frutta e verdura (17%), quindi prodotti in scatola (15%), carne e pesce (14%), salumi e insaccati (7%) e vino e birra (5%)”.

Un comportamento pericoloso per la salute, per l’attesa nelle lunghe file, ma che favorisce l’aumento dei prezzi con l’inflazione, le speculazioni dal campo alla tavola e anche, gli sprechi di cibo in un momento delicato per le forniture alimentari del Paese.

Una situazione che mette sotto pressione il lavoro di oltre tre milioni di italiani ai quali è stato richiesto di continuare ad operare nella filiera alimentare, dalle campagne all’industrie fino ai trasporti, ai negozi e ai supermercati, per garantire continuità alle forniture di cibo e bevande alla popolazione.

Secondo la Coldiretti si tratta di una realtà che allargata dai campi agli scaffali, vale 538 miliardi di euro pari al 25% del Pil grazie al lavoro tra gli altri di 740mila aziende agricole, 70mila industrie alimentari e 230mila punti vendita in Italia, tra ipermercati (911) supermercati (21101), discount alimentari (1716), minimercati (70081) e altri negozi (138000).

Le misure più importanti riguardano i buoni spesa, la consegna di pacchi di cibo da parte dei volontari e le donazioni dei privati.

Rispetto a questo quadro drammatico del Paese, possiamo comprendere facilmente che il lodevole provvedimento firmato domenica sera dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli con lo stanziamento di 400 milioni ai comuni per distribuire aiuti alimentari a chi ne avesse bisogno, è sicuramente insufficiente. Più lunga sarà l’emergenza, maggiori saranno i danni sociali ed economici prodotti.

Salvatore Rondello