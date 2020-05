Quando il virus parla cinese, libri e brividi per non annoiarsi

Non è che chi scrive queste note sia superstizioso, però non può fare a meno di notare che con la Nuova Via della Seta è arrivata dalla Cina anche la pandemia da Coronavirus, così come l’Antica Via ha contribuito a diffondere in Europa l’epidemia di peste bubbonica del 1300, tristemente nota come la Morte Nera.

Viene proprio da chiedersi se il termine Via della Seta non sia un po’ troppo sfigato. In nomen omen: se il nome è un presagio, personalmente ne avrei cercato uno di migliore auspicio.

Ma l’impatto del Coronavirus e il numero di vittime della Morte Nera impallidiscono di fronte all’influenza spagnola di un secolo fa, che ha infettato 500 milioni di persone, uccidendone da 50 a 100 milioni, causando, in Europa, più morti della Grande guerra.

Per approfondire la storia della madre genetica di tutte le pandemie suggeriamo “La ‘Spagnola’ in Italia: storia della influenza che fece temere la fine del mondo (1918-19)”, saggio di Eugenia Tognotti, professore ordinario di Storia della medicina e scienze umane all’università di Sassari, edito nel 2015. Nel volume, a pagina 23, c’è una vignetta di Giuseppe Scalarini, dall’Avanti del 13 aprile 1918, dove il bacillo dell’influenza viene presentato come “Il conquistatore dell’Europa”. Vignetta che dà un’idea del clima di terrore dell’epoca.

Continuiamo questa terza puntata (la prima e la seconda) dedicata alle letture amene per superare lo stress da quarantena, che durerà ancora per qualche settimana. Proponiamo sempre romanzi e racconti che descrivono realtà peggiori di quella che stiamo vivendo, fermo restando che ormai il Pericolo Giallo è ovunque, anche nella narrativa post apocalittica.

Quindi non stupitevi se il virus che trasforma gli uomini in zombie si è sviluppato in Cina, non in un mercato ma in uno sconosciuto paesino, per spargersi in ogni dove grazie all’ignavia o alla complicità dei vari governi. E’ la trama intrecciata da Max Brooks, figlio del regista Mel e dell’attrice Anne Bancroft, nel suo “World War Z. La guerra mondiale degli Zombie” (World War Z: An Oral History of the Zombie War, 2006). Brooks inizia dalla fine: gli umani hanno vinto e i nemici sono stati (quasi tutti) sterminati. Ma, anche se gli zombie sono stati sconfitti, niente sarà più come prima perché la gente vivrà per lungo tempo con la paura di incappare in qualche non-morto sfuggito al massacro e affamato di carne umana.

Dal romanzo, nel 2013, è stato tratto l’omonimo film con Brad Pitt. Pur con differenze rispetto al libro, è il film sugli zombie più visto di sempre, con oltre 500 milioni di dollari di incassi in tutto il mondo.

Anche per J. L. Bourne, l’influenza che scatena la piaga infernale dei non-morti affamati di carne umana, avrà origine in Cina. Inizia così il “Diario di un sopravvissuto agli zombie (Day By Day Armageddon, 2007). Quando l’epidemia arriva negli Usa, si scoprirà che non solo colpisce i vivi, che vengono infettati dai morsi, ma anche i morti per cause naturali che, ovviamente, ritornano dai propri cari con l’insaziabile fame degli zombie.

Altro virus cinese è il Chung-Li che, in “Morte dell’erba” o “La peste verde” (The Death of Grass, 1956) di John Christopher, distrugge tutte le graminacee affamando l’umanità. Partito dalle coltivazioni della Cina, si è esteso in tutto il mondo distruggendo foraggio, mais, miglio, saggina, segale, orzo, canna da zucchero, riso e grano, con carestie e guerre per il controllo delle poche scorte rimaste. John Custance, il protagonista, cerca di raggiungere una valle dove il fratello custodisce le ultime piante superstiti. Sarà un viaggio infernale che metterà allo scoperto il lato oscuro di quelli che, prima della morte dell’erba, erano i “buoni”. Dal libro è stato tratto il film “2000: la fine dell’uomo” (No Blade of Grass, 1970), regia di Cornel Wilde.

Forse non tutti i virus sono pericolosi e, magari, potrebbero tornare utili, se utilizzati come si deve. Ma è meglio non tirare mai la coda al Diavolo, come ci racconta Justin Cronin nella sua trilogia dedicata agli Apostoli del Male del Terzo Millennio: “Il passaggio” (The Passage, 2010), “I Dodici” (The Twelve, 2012) e The City of Mirrors (2016). La fontana della giovinezza del futuro è stata trovata dal professor Jonas Lear nelle foreste della Bolivia (ringraziamo sentitamente l’autore per averci risparmiato il trito e ritrito ritornello sulla Cina). Si tratta di un virus trasmesso dai pipistrelli (ancora loro, poverini, ma due sussulti di originalità sarebbero stati davvero troppo); virus che, una volta modificato, blocca la vecchiaia e tutte le malattie. Così, in un laboratorio militare segreto del Colorado, il governo americano dà il via al Progetto Noah, usando come prime cavie dodici condannati a morte e una bambina. Purtroppo, l’esperimento va a ramengo, i dodici “volontari” fuggono e, da autentici Apostoli del Male, scatenano una pandemia globale.

Concludiamo con un tocco di classe, con “Quelli del colera” (dall’antologia “Vagabondaggio” del 1887), gioiellino di Giovanni Verga che tratta degli untori ai tempi del colera in Sicilia. Un racconto dove lo scrittore ha raggiunto vertici horror straordinari, degni di Edgar Allan Poe o, ancora meglio, di Stephen King, tratteggiando a colpi di bisturi, pardon, di accetta, una storia capace ancora oggi di provocare incubi a occhi aperti, casomai non ce ne fossero già abbastanza.

