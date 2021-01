Quando ti manca il respiro e ti batte il cuore

Il significato delle parole cambia a seconda del momento che viviamo in determinate situazioni. Fino a ieri, quando ci mancava il respiro e ci batteva forte il cuore, il pensiero correva lontano nei ricordi del liceo, i primi amori arrossivano il nostro viso e con il cuore in gola quasi ci mancava il fiato. ‘Il tempo delle mele’ e ‘Scandalo al sole’ hanno ben rappresentato l’esplosione di questi sentimenti.

Oggi è il maledetto virus pandemico che mira dritto al respiro fino a toglierlo e a farti scoppiare il cuore: si muore sempre per arresto cardio-respiratorio.

Un passaggio brutale in mezzo a due ricordi comparati, ma così è la vita. O meglio, non ci saremmo mai aspettati un collasso medico-sociale tanto improvviso e violento da mettere in crisi il mondo intero…oltre al corpo e all’anima.

Poi, cosa volete, molti di noi, quelli che temono la verità, saranno anche negazionisti, ma ho idea che, in fondo, lo siano solo per paura dell’ignoto.

Il Coronavirus, soprattutto in Occidente, ha cancellato l’idea stessa di quella libertà che era stata conquistata definitivamente con la Rivoluzione Francese.

Non siamo liberi perché non conosciamo il nemico che ci ‘soffoca’, non siamo fratelli in quanto non ci possiamo vedere e tantomeno abbracciare e, soprattutto, non siamo uguali perché mai, come in questa fase sociale, per paradosso è emersa in modo tanto impetuoso la differenza tra chi si può comperare una casa farmaceutica per farsi un vaccino tutto suo, e chi, invece, vaccinato non lo sarà mai. Si, una parte degli uomini non sarà mai vaccinata; vorrei ricordare che migliaia di bambini non sono ancora vaccinati contro il morbillo, altro che contro il Coronavirus!

Dai sentimenti dell’adolescenza, che ci toglievano il fiato per amore, alla Bastiglia. E perché no, non è forse l’odio verso un destino infame che scatena l’ira dell’uomo mite?!

La Bastiglia di oggi è il COVID-19, che dobbiamo assolutamente abbattere per ritrovare la nostra libertà di respirare la vita, ma è anche il simbolo di quella finanza speculativa che, ancora una volta, dovremmo contrastare per riappropriarci di quella economia tanto indispensabile per una rapida ripresa della ‘normalità’.

Ci manca il respiro e ci batte il cuore per amore; ci manca il respiro e ci esplode il cuore a causa del Coronavirus e ci manca il respiro e ci batte il cuore per la disperazione di non avere più un domani per mancanza di lavoro. Infine, ci manca il respiro e ci batte forte il cuore perché parte del mondo singhiozza disperata fino a soffocare.