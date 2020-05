Istituti artistici: un comitato contro rischio chiusura

All’art. 1 lettera k dell’ultimo Decreto del presidente del consiglio, gli istituti di formazione professionale privati sono stati accomunati alle scuole pubbliche e alle università e, quindi, è stato fatto loro divieto di svolgere lezioni in presenza. Possono, però, fare didattica a distanza, online. Perciò, sulla base del codice Ateco cui appartengono, la loro attività non è sospesa.

Ma è proprio per tali ragioni che tutte le scuole di cinema, musica, teatro, danza, fotografia, fumetto, animazione, videogames d’Italia, rischiano di chiudere, nessuna esclusa.

Per questo motivo è nato a Roma il CO.R.S.A. (Comitato Romano Scuole d’Arte), un comitato, per ora cittadino e regionale, che in tempi brevi si pone l’obiettivo di diventare nazionale, promuovendo la costituzione di altri comitati analoghi in tutte le città d’Italia.

Le scuole d’arte non sono generiche scuole pubbliche, ma imprese private, associazioni culturali e no profit, che esistono da moltissimi anni e che, nel corso del tempo, hanno creato migliaia di professionisti che si sono affermati in Italia e all’estero.

Realtà che offrono un prodotto culturale, formativo e commerciale unico, non intercambiabile. Un prodotto fondato sull’eccellenza dei propri docenti, spesso artisti di fama internazionale, che solo grazie al rapporto laboratoriale, pratico e artigianale, riescono a trasmettere le proprie conoscenze ed esperienze agli studenti.

Una formazione, ad alto tasso di specializzazione, che non può essere in alcun modo erogata esclusivamente attraverso la formazione a distanza, che, pur con le sue potenzialità, non può assolutamente offrire lo stesso livello formativo, posizionandosi peraltro in una diversa fascia di mercato, con altri operatori e modelli culturali e di business.

Si tratta anche di imprese che hanno fatto investimenti importanti in ambito tecnologico, di infrastrutture, di hardware e software, per rendere i propri allievi competitivi sul mercato internazionale del lavoro; e che sopportano spese ingenti per l’affitto dei locali, le utenze, licenze e quant’altro.

Gli istituti di formazione professionale privati, non sono scuole ma imprese, al di là che siano, associazioni culturali, srl, ditte individuali o spa perché, al pari di ogni altra impresa, fabbriche, librerie, musei, negozi, bar, ristoranti, studi professionali o botteghe artigiane, sono in grado di garantire immediatamente il rispetto di tutte le misure di sicurezza e tutela della salute, previste per lavoratori e clienti: dal distanziamento sociale alle mascherine, dalla sanificazione alla regolamentazione del flusso di persone.

E anche da un punto di vista dell’impatto sulla mobilità cittadina, non sono assolutamente paragonabili a una scuola pubblica, piuttosto a una libreria medio-grande, con la differenza, però, di avere sempre la stessa clientela e quindi di ridurre notevolmente le possibilità e la circolazione del contagio.

Il comitato ha preparato una petizione dove chiede di non inserire, nel prossimo Dpcm, gli istituti di formazione professionale artistica, insieme alle scuole pubbliche e di prevedere, come per tutte le altre imprese private e i comparti produttivi del Paese, tempi e modalità di ripresa certi delle lezioni in presenza.

La petizione è già stata inviata al vicesindaco e assessore allo sviluppo culturale del Comune di Roma, Luca Bergamo, e in settimana sarà inviata al presidente del consiglio e ai ministri dei beni culturali, dello sviluppo economico, della salute e al presidente della regione Lazio.

Un intervento necessario perché per ogni impresa, anche quelle culturali e di formazione, è indispensabile programmare. L’alternativa è la chiusura e il fallimento, con la perdita di migliaia di posti di lavoro e la negazione, agli studenti, del diritto costituzionale allo studio e alla libera scelta del proprio percorso formativo (art. 33 e 34 della Costituzione), nonché il decadere del principio di sussidiarietà orizzontale, anch’esso previsto in Costituzione all’art. 118 ultimo comma.

Il Comitato ha già redatto, in una sorta di manifesto, le proprie istanze e creato un sito scuoledarte.it dove è possibile aderire alla petizione, da parte di tutti gli istituti d’arte professionali privati, con la determinazione ma anche la disperazione di chi sa di combattere una battaglia determinante per la propria sopravvivenza, di quella delle migliaia di lavoratori del settore e per i diritti di migliaia di studenti e delle loro famiglie.

