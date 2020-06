Quattro chiacchiere al foyer prima che si alzi il sipario

Lunedì prossimo, 29 giugno, su #TVPonline va in onda la seconda puntata del nuovo format “Au Foyer”. In totale quattro diverse conversazioni, a cura di due accademici, Guido Di Palma e Stefano Ruggeri, un critico, Sergio Lo Gatto, e un moderatore, Massimiliano Frascà del Teatro Villa Pamphilj.

Dopo Andrea Cosentino, ospite della prima puntata di lunedì scorso, si alterneranno Michela Lucenti, Claudio De Maglio e Cathy Marchand, introdotti dalle note musicate dal vivo di Lucio Leoni.

Le conversazioni cercheranno di evocare quella specie di leggera eccitazione condivisa che si percepisce subito prima di assistere a uno spettacolo, il momento esatto della serata in cui attori, critici e appassionati sono ancora “semplicemente” spettatori. Il format è simbolicamente (e anche fisicamente) ambientato proprio nel bellissimo foyer del Teatro Villa Pamphilj: una terrazza che affaccia sullo splendido giardino del teatro.

Ci si incontra lì, il teatro si percepisce, sta letteralmente dietro la porta, vicinissimo, ma ancora non si può entrare in sala, ancora non è il momento di alzare il sipario e ci si accalca nel foyer.

Il secondo appuntamento con “Au foyer” è lunedì 29 giugno alle 19:00. Parterre: accademico Stefano Ruggeri, critico Sergio Lo Gatto, moderatore Massimiliano Frascà. Artista ospite: Michela Lucenti, attrice, danzatrice e coreografa, fondatrice di Balletto Civile, progetto artistico nomade animato da una forte tensione etica che rappresenta un unicum nel panorama della scena italiana.

Si continua il lunedì successivo, 6 luglio. Parterre: accademico Guido Di Palma, critico Sergio Lo Gatto, moderatore Massimiliano Frascà. Artista: Claudio De Maglio, attore, regista, drammaturgo e pedagogo della Commedia dell’arte riconosciuto a livello internazionale.

L’ultimo appuntamento con “Au foyer” sarà lunedì 13 luglio, sempre alle 19:00. Parterre: accademico Stefano Ruggeri, critico Sergio Lo Gatto, moderatore Massimiliano Frascà. Artista: Cathy Marchand, attrice storica del Living Theatre.

Redazione Avanti