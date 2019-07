Quattro luglio tra fischi e proteste per Trump

Ieri all’Independence Day, il presidente Donald Trump ha cantato le lodi degli eroi americani e militari americani degli ultimi due secoli e mezzo. Ha scelto il patriottismo per il discorso dell’Indipendenza in una giornata piovosa a Washington. Trump ha esclamato: “Che grande paese. Per gli americani, nulla è impossibile”. I sostenitori hanno accolto il suo tributo ai militari statunitensi mentre i manifestanti lo hanno criticato per essersi messo al centro richiamando all’unità.

Quando la pioggia scendeva su Donald Trump, gli aerei da combattimento, incluso il bombardiere stealth B2, raramente visto, volarono in alto mentre il presidente scorreva attraverso la miriade di eventi nella storia degli Stati Uniti, dalle invenzioni rivoluzionarie alle vittorie sul campo di battaglia. Ha ottenuto gli applausi accompagnati da “USA! USA!” scandito da un entusiastico pubblico di decine di migliaia di persone sul National Mall di Washington.

Trump ha promesso che gli Stati Uniti avrebbero presto mandato di nuovo uomini sulla luna, ed anche oltre per “piantare la bandiera americana su Marte”.

In gran parte si è attenuto alla sua sceneggiatura, e alcuni sono rimasti sorpresi per non aver accennato alla sua campagna elettorale di rielezione.

Aggiungendo la propria produzione ‘Salute all’America’ ​​di un’ora alle feste capitali che in genere attirano centinaia di migliaia di persone, Trump è diventato il primo presidente in quasi sette decenni ad affrontare una folla al National Mall il 4 luglio.

All’ombra del Washington Monument, ore prima del discorso di Trump, l’organizzazione pacifista Codepink ha eretto un pallone ‘Trump baby’ alto 20 piedi, per protestare contro gli attivisti che hanno visto la sua intrusione nel Giorno dell’Indipendenza e un focus sulla forza militare che associa a regimi marziali.

Medea Benjamin, la coordinatrice della manifestazione di protesta, ha detto: “Pensiamo che lo stia facendo di se stesso ed è davvero un rally di campagna. Pensiamo che sia un grande bambino. … È irregolare, è incline agli scoppi d’ira, non capisce le conseguenze delle sue azioni. E quindi questo è un grande simbolo di come ci sentiamo riguardo al nostro presidente”.

Il pallone, che si è visto in tutto il mondo, è rimasto legato al centro commerciale perché i funzionari del parco hanno limitato il permesso, ha detto Benjamin.

I manifestanti hanno anche distribuito piccoli bastoncini di Trump su bastoni. Molly King di La Porte, Indiana, tredicenne trionfatore in occhiali da sole e cappello con la scritta “Make America Great Again”, ha detto: “Stanno facendo un gran casino, ma in realtà è piuttosto carino. Voglio dire, perché non amare il tuo presidente come ti piacerebbe un bambino?”

Una piccola folla si è riunita per fotografare con il grande pallone, che ha attirato i sostenitori e i detrattori di Trump.

Kevin Malton, un sostenitore di Trump da Middlesboro, nel Kentucky, ha detto: “Anche se ognuno ha opinioni diverse, tutti vanno d’accordo”.

Ma Daniela Guray, una diciannovenne di Chicago che deteneva un cartello “Dump Trump”, ha detto che è stata insultata con frasi razziali mentre camminava lungo la via della parata di Constitution Avenue e ha scelto di andare a casa. Ha detto che non è venuta al centro commerciale per protestare ma ha finito per farlo. La diciannovenne ha detto: “Ho iniziato a vedere tutti i carri armati con tutte le proteste e in quel momento ho detto, ‘Aspetta, questo non è un vero quattro di luglio’. Trump sta diventando la sua giornata piuttosto che il quattro di luglio”.

Bisogna risalire al 1951, quando il Presidente Harry Truman parlò in un grande raduno sui terreni del Monumento a Washington per celebrare il 175 ° anniversario della firma della Dichiarazione di Indipendenza, per ricordarsi di un discorso fatto per il Giorno dell’Indipendenza ad una folla considerevole sul Mall.

Pete Buttigieg, uno dei democratici in corsa per la presidenza, ha dichiarato: “Questo business di deviare denaro e beni militari per usarli come una sorta di sostegno, per sostenere un ego presidenziale, non sta riflettendo bene sul nostro paese”. Buttigieg, il sindaco di South Bend, Indiana, è un veterano della Riserva della Marina che ha prestato servizio in Afghanistan nel 2014.

Due gruppi, la National Parks Conservation Foundation e la Democracy Forward, vogliono che il Dipartimento dell’interno indaghi su ciò che potrebbe essere “una decisione potenzialmente illegale quella di deviare i soldi dei parchi nazionali allo ‘spettacolo’ di Trump”.

Washington ha fatto la celebrazione del Giorno dell’Indipendenza per decenni, con una parata lungo Constitution Avenue, un concerto sul prato del Campidoglio con musica della National Symphony Orchestra e fuochi d’artificio che iniziano al tramonto vicino al Monumento a Washington.

Trump ha modificato la scaletta aggiungendo il suo discorso, spostando i fuochi d’artificio più vicini al Lincoln Memorial e invocando i carri armati e gli aerei da guerra.

Tra tutte le scene, Trump ha reso omaggio al motivo della festa, la firma della Dichiarazione di Indipendenza nel 1776. Trump ha detto: “Con un solo foglio di pergamena e 56 firme, l’America ha iniziato il più grande viaggio politico nella storia. Il nostro Paese è più forte di quanto non sia mai stato”.

Suona come un appello all’unità il discorso del presidente statunitense Donald Trump fatto ieri. Ma le celebrazioni dell’Independence Day più controverso e divisivo della storia americana sono state precedute da alcuni scontri davanti alla Casa Bianca, dove un gruppo del Partito rivoluzionario comunista ha dato fuoco ad una bandiera americana. I militanti, guidati dall’attivista Joey Johnson hanno intonato slogan quali “l’America non è mai stata grande”. E’ seguito uno scontro con militanti sostenitori di Trump, quindi è intervenuto il ‘Secret Service’, che ha fermato un certo numero di persone.

Sono stati circa 800 i militari che hanno preso parte all’evento di ieri, senza contare la Guardia Nazionale schierata per garantire ordine e sicurezza nella città.

Ma l’americano medio continua a sentirsi rappresentato da Donald Trump ? Le manifestazione di protesta riescono a spostare gli americani per scelte diverse ? Quello che è avvenuto ieri all’Independence Day è comunque un segnale indicativo dell’inasprirsi delle fazioni di americani a sostegno di Donald Trump e di quelle che sono sempre più decisi nel manifestarsi contro l’attuale Presidente degli Usa.

Salvatore Rondello