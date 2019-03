“Que serà”, una grande storia di amicizia al Teatro Ghione

Il Teatro Ghione di Roma presenta, da martedì 19 a domenica 31 marzo, lo spettacolo “Que Serà” di Roberta Skerl. Metti tre amici, da sempre e per sempre. Metti una cena d’estate tra profumi e note brasiliane, perché l’allegria non manchi. Condisci il tutto in un giardino ad accogliere le parole, le risate e i pensieri di Filippo, Giovanni e Ninni. Tre amici che si incontrano regolarmente, lasciando fuori dalla porta famiglia, lavoro e problemi di ogni giorno, per una cena “liberatoria” a casa di Filippo per chiacchiere in libertà, legati da un’amicizia che dura da decenni. Una routine collaudata che, improvvisamente, viene alterata da un qualcosa di imprevisto, di molto imprevisto. Un fatto che porta i protagonisti a scoprire che cosa sono veramente disposti a fare per il nostro migliore amico. Ecco così servito “Que Serà”, uno straordinario racconto di amicizia e, soprattutto, di vita. Roberta Skerl affronta con ironia, poesia e leggerezza, temi scomodi ma di grandissima attualità. Sul palco Paolo Triestino (anche regista), Edy Angelillo e Giancarlo Ratti, tre attori di lunga esperienza di commedia d’autore che portano in scena personaggi capaci, alternativamente, di far sorridere e di commuovere gli spettatori.

Redazione Avanti