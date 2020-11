Questione meridionale e Sicilia arancione

Da giorni risulta iniziata la corsa per albergatori, tour operator, agenzie di viaggio, guide turistiche e compagnie aeree per potersi accaparrare i contributi a fondo perduto messi in campo per il rilancio del turismo in Sicilia. Verranno caricati tutti i servizi acquistati con i 75 milioni messi a disposizione e che le agenzie dovranno assemblare per farne dei pacchetti turistici da offrire ai turisti a prezzi più che vantaggiosi grazie al fatto che almeno un terzo sarà pagato dalla regione. Il bando prevede l’acquisto degli albergatoti di 635 mila pernottamenti e da guide turistiche, diving center e altri operatori di 157 mila escursioni e 33 mila servizi di guida turistica. Sono inserite anche alcune compagnie aree che potranno acquistare biglietti. Il problema è che siamo già nella “seconda ondata” della pandemia e si è in attesa per il “piano nazionale di ripresa e di resilienza” che dovrà illustrare all’Unione Europea i progetti dell’Italia per l’utilizzo dei circa 209 miliardi di euro del Recovery Fund ad essa assegnati, in particolare per il nostro Mezzogiorno per colmare il gap in infrastrutture materiali e immateriali.

Oggi il Meridione, a livello di sistema, non è riuscito ad accorciare il divario con le aree sviluppate del nord Italia e dell’Europa ed anzi il problema del Mezzogiorno d’Italia si propone oggi a livello europeo. La “questione meridionale”, dunque, continua purtroppo ad essere viva. Certo una nuova battaglia per il Mezzogiorno dovrà, necessariamente, sfidare le logiche di una politica fatta di pessima pubblica amministrazione locale e di endemici ritardi nella realizzazione di opere infrastrutturali strategiche. Per rilanciare l’impegno per il Sud dovremmo, però, uscire dalla logica che considera il turismo come l’unico motore di rilancio della nazione meridionale. Oggi si propugna una seria battaglia per l’autonomia politica, in primo luogo del Meridione, propedeutica all’auto-governo, ma forse spesso dimentichiamo quale sia il vero fulcro della questione. Uno stato “accentrato” tradizionalmente e’ il nemico per eccellenza dì uno stato “federale” in quanto, spesso, un concetto dì potere centralizzato, in senso generico, è l’espressione dì una declinazione dì esso in senso tirannico e lontano dalle esigenze della realtà. Se a chi è al governo va fatto notare, giustamente, che la centralizzazione, e l’incremento del potere statale, non sono soluzioni, e’ pur vero che un sentimento “qualunquista” spesso e’ la faccia più propagandistica dei movimenti federalisti ove si sbandiera la necessità che ognuno si rivolga, semplicemente, ai propri interessi. La proposta federalista spesso misura la temperatura delle masse e, quindi, se da un lato il federalismo nordico, spesso, predicava l’antimeridionalismo, dall’altro il federalismo meridionalista, spesso, viene visto come un’alternativa alla burocrazia dì uno stato centralista che non si adegua alle esigenze della società civile. In ogni caso l’adeguamento ad un nuovo sistema dì governo e dì gestione dei problemi passa attraverso il superamento della forma centralista dello stato nazionale che per la sua natura viene vista spesso dai meridionali, come anche dai nordici, come dispotica ed inadatta a svolgere al positivo le tensioni della modernità.

Il federalismo, quindi, costituisce una risposta teorica giusta ai problemi di un contesto societario ove, certamente, c’è necessità dì autonomia. Ma se una prima riforma della costituzione repubblicana ha riguardato i poteri delle regioni, oggi più che mai un pensiero federalista riguarda non solo i poteri degli organi decentrati dello stato ma aspetti fondamentali dello stato stesso quali società, economia, storia dei singoli cittadini. Se il federalismo e’ l’organizzazione dì una pluralità dì governi indipendenti, e coordinati tra dì loro, superando ostacoli dì natura doganale, fiscale e monetaria non dimentichiamo che con l’autonomia irrompe nella società la necessità, ed il problema, dì spezzare le catene dell’accentramento decisionale statale. Un tempo la rivolta fiscale ero lo strumento dì pressione per disgregare il regime centralista tramite una rivoluzione economica, ma nessuna politica distributiva e’ possibile senza una politica produttiva e, pertanto, fino a che al sud Italia mancheranno investimenti strutturali “proficui” avrà poco senso parlare dì rivolta federalista meridionalista. Era il 2005 quando in Sicilia si ricominciò a parlare dì un “movimento per le autonomie” ispirato all’autonomismo ed al meridionalismo, con un orientamento marcatamente moderato e riformista. Oggi siamo di nuovo in zona pandemica a rischio ed il coronavirus ci ha fatto ricordare le prospettive dì una “repubblica del sud” in risposta alle “angherie dei piemontesi”. Certamente oggi il sud deve federarsi per porre in essere una politica per l’autogoverno ma oggi il colore arancione non e’ solo il colore del presunto fallimento di Musumeci ma e’ il colore del fallimento dello stato centrale che ha fatto dimenticare che il colore, non è più il numero dei contagi dato dalla situazione del proprio sistema sanitario regionale ma il colore del distacco dal senso di appartenenza alla compagine politica unica statale ad opera di tutti i meridionali. E questo è un danno che difficilmente potrà essere sanato dai “contributi a fondo perduto per il rilancio del turismo in Sicilia”.