Quo vadis sinistra? Non è facile dare una risposta difronte all’epidemia Covid19 che sta sconvolgendo la vita del genere umano. Di certo, il Mondo non sarà più lo stesso, il rischio che si corre è che potrebbe regredire se i governi non affronteranno la crisi in chiave di cambiamento epocale.

Di fronte alla crisi globale straordinaria, non ci sarà molto tempo, ragion per cui occorre cogliere, in tempi rapidi, l’occasione per mettere mano all’economia sul versante monetario, produttivo, sociale e geopolitico.

In proposito, si ripesca il piano Marshall – buon per tutte le cattive stagioni – che fu realizzato, nel 1947, dal sottosegretario di Stato Usa,George Marshall, del quale il piano prese il nome, il cui obiettivo fu di ricostruire economicamente e democraticamente l’Europa.

Meglio sarebbe il New deal, con ciò si intende un patto di riforme economiche e sociali che fu promosso dal presidente statunitense, Franklin Delano Roosevelt, 1933 – 1937, con lo scopo di rilanciare il Paese dalla grande depressione a partire dal 1929.

Ancora meglio, un nuovo Piano del lavoro, dal nome di quella proposta originale e politicamente accorta lanciata, nel 1949, dal segretario generale della Cgil, Giuseppe Di Vittorio. In sintesi, il Piano era un complesso articolato di proposte che puntavano attraverso le riforme a cambiare radicalmente gli indirizzi generali dell’economia e i rapporti sociali, in un sistema capitalistico. La missione era realizzare la piena occupazione, ponendo mano a un programma nazionale di opere pubbliche, edilizia popolare, potenziamento delle fonti energetiche, facendo crescere domanda e offerta.

Di certo, il Covid19 è una pandemia, e se durasse a lungo per tutto il 2020, l ’economia, già in crisi, sarebbe spacciata, anche perché non è che l’Italia, per il forte debito accumulato negli anni, abbia tate risorse finanziarie a disposizione. Sta di fatto che ci troveremmo dinanzi ad aziende incapaci di restituire il prestito pubblico e lo Stato rischierebbe il default, trascinandosi l’Ue. Il problema è che avremmo una crisi di domanda e di offerta senza precedenti e la ricetta alla soluzione non si troverà con un colpo di bacchetta magica.

Socialismo o barbarie. Questo è il problema.

E’ l’ interrogativo che ci poniamo, in generale, dal 1989 –‘91, da quando ci furono la caduta del muro di Berlino e la crisi dell’Urss e, in particolare, dal 1992- ’93, quando iniziarono le inchieste di Mani pulite. Precisamente, allorché la Repubblica dei partiti entrò in crisi in modo irreversibile, colpendo, irrimediabilmente, il Psi.

Gli ex comunisti che avevano progettato di prendersi le spoglie socialiste con gli annessi e connessi, compreso l’eredità politica ed elettorale, alla luce dei fatti, hanno sbagliato i calcoli. Tant’è, con tempo si sono ridotti a “pelle di zigrino”, e hanno portato la sinistra di governo a una crisi profonda. Del resto, la sinistra o è socialista o non lo è. Il Pd è un surrogato di sinistra.La prova provata l’abbiamo vista nel governo Conte 2, in cui alcune leggi hanno ristretto i margini di democrazia e di libertà.

In verità, da tempo la democrazia si era convertita nella democrazia partitocratica, provocando una rottura tra governanti e governati. Con il tempo, si è creata una crisi del ceto politico e una crisi del sentimento popolare. La prima è la causa e la seconda l’effetto.

A ben pensarci, eravamo il Paese della politica, ora, il virus dell’antipolitica, diffuso ad arte da gruppi imprenditoriali ed editoriali con “il tradimento dei chierici” e la complicità di alcuni organi dello Stato. Il che ha portato a una mutazione genetica della politica, i cui effetti si sono diffusi nella realtà sociale.

Il punto di partenza è stata la criminalizzazione della Prima repubblica e della professionalità politica, fino ad arrivare vuoi alla indiscriminata sforbiciata dei vitalizi -come se questi venivano dati agli ex parlamentari “parassiti’, a parere di uno che nella sua vita non ha mai lavorato come Luigi Di Maio- visti come spreco a scapito dei disoccupati vuoi allo sconclusionato taglio dei parlamentari in chiave di spreco di denaro pubblico.

Tutto questo è passato senza che il Pd proferisse verbo nella veste di opposizione ieri e in quella di governo oggi. Il paradosso dei paradossi, sul taglio dei parlamentari votò contro stando all’opposizione, a favore stando al governo.

A conti fatti, il Pd è restato senza il suo popolo, che pensa di recuperare appiattendosi sul M5S che, in verità, sta portando a casa le leggi impostate con il governo Salvini – Di Maio. Fra l’altro il Parlamento è stato svuotato del suo potere sovrano.

Non avendo più una identità gli ex Pci si sono rifugiati in un pan europeismo e nella questione morale di berlingueriana memoria, trasferendole pari pari nel PD. Il quale Berlinguer lascio’ in eredità la questione morale e e post comunisti la trasformarono in via giudiziaria al socialismo. Leggere tutto in chiave morale ha procurato danni alla sinistra e guasti allo Stato di diritto. Non a caso, il PD, ha approvato due controriforme sulla giustizia di marca 5S: la prescrizione e le intercettazioni.

Al che fare? dinanzi a questo stato di cose, rispondo positivamente a Fabrizio Cicchitto: rifondiamo un soggetto socialista non a immagine e somiglianza dei partiti di ieri e di oggi.

Sicche’ bisogna passare dal “ partito della propaganda” al “ partito della conoscenza e della cultura”, elementi propulsori della ricostruzione politica e della riconversione della forma partito. Così si mettono in campo due antidoti contro la demagogia e i populismi della Lega e 5S. D’altronde, la cultura socialista è l’area della democrazia, della libertà e dello Stato di diritto a sinistra e non solo.

Di questo tipo di partito la sinistra di cultura di governo ha bisogno per “ contrastare quella passività intellettuale dei ceti subalterni che fa da terreno di coltura per le destre autoritarie e populismi demagogici”.

Con la crisi dei comunismi reali, il Pci, sotto la guida di Achille Occhetto, alla Bolognina, cambio’ pelle, diventando Pds, invece, con l’entrata in gioco di Mani pulite il Psi di Craxi, aggredito dal combinato disposto di procure e mezzi di informazione, scomparse dalla scena politica.

Molta acqua è passata sotto i ponti e la sinistra di governo ha perso, nel corso degli anni, l’anima – il pensiero politico – e il corpo – il consenso –, pur avendo conquistato con Massimo D’Alema, il Palazzo d’Inverno, ossia Palazzo Chigi. E a dire che divenne Capo del governo, in un contesto internazionale, in cui la sinistra e il centrosinistra governavano mezzo mondo, quello più sviluppato. Da quel momento inizio’ il lento declino del centrosinistra e della sinistra ex comunista. Non si governa non avendo un progetto economico, sociale e culturale e un programma di governo, come, in effetti, fece il Psi prima dell’andata di Craxi alla presidenza del consiglio. Vale la pena ricordare il “Progetto socialista” e la Conferenza di Rimini che fu la prima conferenza programmatica per discutere “ come governare il cambiamento”.

Le malattie che colpirono le coalizioni dei centrosinistra furono il governismo tout court, la cultura economica mercatista e il riformismo calato dall’alto privo di consenso. Prova ne sia che la sinistra di governo, non avendo una propria identità, preferì la scorciatoia di imitare la destra e gli elettori di sinistra, a dispetto, hanno votato l’originale: M5S e Lega.

Il Pd, che ha come padre gli ex Pci e come madre la Democrazia cristiana, è restato una opera incompiuta, non avendo radici storiche, anche se ha seguito le orme culturali e politiche del catto- comunismo, accoppiando impropriamente, il comunista Enrico Berlinguer e il democristiano Aldo Moro, che non fu seguace di Dossetti ne’ fece parte del circolo esclusivo di Franco Rodano. Entrambi -Dossetti e Rodano- fautori di una alleanza del mondo cattolico con il popolo comunista.

Beninteso, sul caso Moro, Berlinguer fu per il ‘‘partito della fermezza” e Craxi sul fronte opposto per il “partito della trattativa”,che si batté per salvare la vita allo statista pugliese, a tutti i costi.

Nell’arco di 31anni, dalla caduta del Muro al 2020, ne sono successi di avvenimenti in cui la sinistra di governo avrebbe potuto giocare un ruolo fondamentale per cambiare l’Italia, invece, si è piegata su se stessa in modo narcisistico e navigando a vista e, così facendo, ha fatto il gioco della destra che negli anni è divenuta più aggressiva col suo sovranismo e populismo.

Ciò che ha modificato l’antropologia politico – culturale dell’Italia, facendola scivolare verso il sovranismo e il populismo, cambiando profondamente gli equilibri politico -elettorali e, per di più, la lotta di potere, sono stati gli eventi a cavalo tra la fine del XX secolo e il XXI secolo: 1) le inchieste di Mani pulite hanno messo in crisi sia la Prima repubblica, senza far sorgere la cosiddetta Seconda, sia il sistema dei partiti; 2)la globalizzazione portatrice di diseguaglianze le cui conseguenze sono l’allargamento della forbice tra Nord sviluppato e Sud sottosviluppato del Mondo; 3) l’Unione europea, mancante del primato politico e parlamentare, è divisa su tutto e abbiamo il riscontro sul caso Covid19; 4) la crisi dei subprime, crisi finanziaria scoppiata alla fine 2008, partita dagli Usa ha provocato gravi conseguenze sull’economia mondiale, innescando la grande recessione dalla quale l’Italia, per le sue contraddizioni, a malapena, è riuscita a “far bere il cavallo”, ossia a rilanciare l’economia e l’export soprattutto; 5)intanto, in Italia iniziava il processo di deindustrializzazione manifatturiera e la nascita di costellazioni di piccole e medie imprese non sostenute dai governi di centrodestra e di centrosinistra, sul piano dei finanziamenti, della tecnologia, della logistica, delle infrastrutture di base e virtuali; 6)inizio di un inedito processo di impoverimento del blocco sociale “spugna” in cui sono stati assorbiti operai, disoccupati, ceto medio, risparmiatori, imprenditori, artigiani, commercianti… 7) il venir meno degli strumenti di rappresentanza e di politiche tradizionalmente di sinistra, hanno portato gli elettori a votare i partiti di stampo sovranista e populista 8) la crisi del Coronavirus, – una pandemia che sta mettendo già in ginocchio le economie del pianeta -, potrebbe creare realtà sociali drammatiche, i cui esiti sono difficili da prevedere. Di certo, è una crisi epocale, che porterà, da un lato, i governi a cambiare l’organizzazione statuale e, nello stesso tempo, a rivedere le politiche degli armamenti, rafforzando quelle ambientali, della ricerca e del welfare -in primis la sanità-, dall’altro, i popoli saranno costretti ,piaccia o no, a modificare la “way life”.

In ultima analisi, abbiamo bisogno di socialismo sommato all’utopia che ha una qualità unica: mette a nudo le contraddizioni e in evidenza le divergenze di una realtà sociale. In più, le utopie condizionano fortemente il corso degli eventi storici.

A ben vedere, l’ideologia difende lo status quo ante, dando un significato naturale a tutto ciò che appare storico, al contrario, le utopie, rivelano gli avvenimenti storici del supposto naturale.

Insomma, il socialismo ha bisogno di un grande bagno di utopia per rilanciarsi, perché – scrive Zygmunt Bauman in “Socialismo utopia attiva” – “Le utopie trascendono , per così dire, sia a livello della teoria che quello della pratica , nel loro senso immediato, volutamente modesto”.

Solo l’utopia può essere – Caro Gigi – – Covatta –“ la bussola” che ci guiderà verso “il nuovo sol dell’avvenire”, la cui peculiarità non ha nulla a che fare con le macerie comuniste e le socialdemocrazie con la superata redistribuzione del reddito in senso egualitario.

In conclusione, socialismo più utopia sarà la “Nottola hegeliana” che inizierà il suo volo alla fine della pandemia.

Biagio Marzo