Quota 100, come inoltrare la domanda

A seguito della pubblicazione del decreto su reddito di cittadinanza e pensioni, con le circolari n. 10 e 11 del 29 gennaio 2019 l’Inps ha fornito le istruzioni applicative in materia di accesso alla pensione anticipata, alla “pensione quota 100”, alla pensione “opzione donna”, alla pensione in favore dei lavoratori precoci, nonché in materia di assegni straordinari dei fondi di solidarietà e di prestazioni di accompagnamento alla pensione. Lo ha reso noto un apposito comunicato dell’istituto.

Alla “pensione quota 100” è possibile essere ammessi al perfezionamento, nel periodo compreso fra il 2019 e il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non al di sotto dei 38 anni, anche cumulando i periodi assicurativi non coincidenti presenti in due o più gestioni fra quelle indicate dalla normativa e amministrate dall’Inps, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorso il periodo previsto per l’apertura della finestra, diversificata in base al datore di lavoro ovvero alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Alla pensione anticipata è possibile accedere al raggiungimento, nel lasso di tempo compreso fra il 2019 e il 2026, di un’anzianità contributiva non inferiore a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, acquisendo il titolo alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito.

Al pensionamento anticipato “opzione donna” si può fare ricorso al perfezionamento, entro il 31 dicembre 2018, di un’anzianità contributiva non al di sotto dei 35 anni e un requisito anagrafico non inferiore a 58 anni, se lavoratrici dipendenti, e a 59 anni, se lavoratrici autonome, con il sistema di calcolo contributivo, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome dalla maturazione dei prescritti requisiti.

Alla pensione anticipata per i lavoratori precoci è possibile accedere al raggiungimento, nel periodo compreso fra il 2019 e il 2026, di un’anzianità contributiva non inferiore a 41 anni, per ottenere il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del citato requisito.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge i fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo 148 del 2015, al ricorrere delle prescritte condizioni, possono corrispondere un assegno straordinario per il sostegno del reddito in favore di lavoratori che perfezionino i requisiti previsti per l’accesso alla “pensione quota 100” nel triennio 2019-2021.

L’Inps ha pubblicato un messaggio sul decreto che prevede l’anticipo della pensione con la cosiddetta Quota 100 e la presentazione delle domande. Da adesso è quindi possibile inviare la domanda o telematicamente, se si ha il pin dell’Istituto, o attraverso il call center o ai patronati e agli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio.

La procedura telematica Inps

Il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (Pin rilasciato dall’Istituto, Spid o Carta nazionale dei servizi) – spiega l’Inps – può compilare e trasmettere la domanda in mopdalità telematica di accesso alla pensione disponibile fra i servizi on line, sul sito www.inps.it, nella sezione “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”. Una volta effettuato l’accesso e scelta l’opzione “Nuova domanda” nel menù di sinistra, occorre selezionare in sequenza: per la pensione c.d. quota 100: “Pensione di anzianità/vecchiaia” » “Pensione di anzianità/anticipata” » “Requisito quota 100”; per la pensione anticipata: “Pensione di anzianità/vecchiaia” » “Pensione di anzianità/anticipata” » “Ordinaria”; per la pensione anticipata c.d. opzione donna: “Pensione di anzianità/vecchiaia” » “Pensione di anzianità/anticipata” » “Contributivo sperimentale lavoratrici”.



