HappySongs, le canzoni felici al tempo del coronavirus

“Nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità” diceva Albert Einstein. Un’opportunità è anche quella di trovare quiete nella musica nel difficile momento che si sta vivendo, a causa della diffusione del Coronavirus.

In quest’ottica, cosa meglio di canzoni rock che fanno stare bene? Radio Rock 106.6 ha così deciso di lanciare #HappySongs. Durante il format “TheRockShow” – in onda ogni giorno dalle 7:30 alle 10:00 e condotto da Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi e Maurizio Paniconi – e fino al 3 aprile la programmazione musicale sarà composta da tutti brani felici richiesti dagli ascoltatori. Il programma manterrà la sua prerogativa di intrattenere ed informare, ma lasciando alla musica il compito di tenere alto il morale del suo pubblico in un momento critico.

Per interagire con gli speaker basterà contattarli sui canali ufficiali di messaggistica istantanea, Telegram e Whatsapp dell’emittente, al 3899.106.600 e proporre la propria happy song.

Radio Rock è sui 106.6 in FM o in streaming su www.radiorock.it o app disponibile su piattaforme iOS e Android.