Raffaello, prevendita record per la mostra kolossal alle Scuderie

Prima ancora dell’inaugurazione ufficiale la mastodontica mostra dedicata a Raffaello, organizzata in occasione dei 500 anni della morte di uno dei grandi del Rinascimento, allestita alle Scuderie del Quirinale, e visitabile dal 5 marzo al 2 giugno, vanta già un record mondiale: oltre 60mila biglietti di prevendita, venduti in Italia, Europa, Asia e America.

D’altronde, un omaggio del genere non poteva che essere fatto a Roma e da Roma, perché Raffaello, nato a Urbino nel 1483, all’epoca uno degli epicentri artistici e culturali del Rinascimento, nella Città Eterna ha avuto modo di esprimere al meglio tutto il suo straordinario talento di pittore e, non dimentichiamolo, di architetto. Viene “arruolato” nella città dei papi da Giulio II e qui muore, dopo 11 anni di intenso lavoro, il 6 aprile del 1520, a soli 37 anni.

Racconto che si svolge al contrario, che inizia dai luoghi dove l’artista ha trascorso i suoi ultimi anni e arriva alla fanciullezza in quel di Urbino, “Raffaello 1520-1483” si candida a essere la più grande rassegna dedicata a un singolo artista mai realizzata in Italia.

Realizzata dalle Scuderie del Quirinale insieme alle Gallerie degli Uffizi, – che hanno prestato una cinquantina di lavori – la mostra è curata da Marzia Faietti e da Matteo Lafranconi con il contributo di Vincenzo Farinella e Francesco Paolo Di Teodoro. Hanno collaborato la Galleria Borghese, il Parco Archeologico del Colosseo e i Musei Vaticani, che si sono resi disponibili a costruire un coordinamento con Scuderie del Quirinale e Gallerie degli Uffizi per le celebrazioni dell’anno raffaellesco a Roma.

Le Scuderie del Quirinale presentano più di centoventi capolavori autografi o comunque riconducibili a ideazione di Raffaello, tra dipinti, cartoni, disegni, arazzi e progetti architettonici.

A questi lavori sono state affiancate altrettante opere di confronto e di contesto (sculture e altri manufatti antichi, sculture rinascimentali, codici, documenti, preziosi capolavori di arte applicata) per un totale di 204 pezzi esposti.

Visibili insieme per la prima e, molto probabilmente, unica volta, i capolavori esposti alle Scuderie provengono dalle collezioni dei più importanti musei e collezioni nazionali ed internazionali. Un’occasione irripetibile per vedere riuniti nello stesso luogo dipinti leggendari come la Madonna del Granduca e la Velata, dalle Gallerie degli Uffizi, o la grande pala di Santa Cecilia dalla Pinacoteca di Bologna.

Opere mai tornate in Italia dal momento della loro esportazione, per ragioni collezionistiche, come la sublime Madonna Alba dalla National Gallery di Washington, la Madonna della Rosa dal Prado o la Madonna Tempi dalla Alte Pinakothek di Monaco di Baviera.

Dipinti straordinari e iconici come il Ritratto di Baldassarre Castiglione e l’Autoritratto con amico dal Louvre.

Per la prima volta, inoltre, si potranno ammirare contemporaneamente i ritratti dei due papi che consentirono a Raffaello di dimostrare il suo immenso talento artistico negli anni romani: quello di Giulio II, dalla National Gallery di Londra, e quello di Leone X con i cardinali Giulio de’ Medici e Luigi de’ Rossi, dagli Uffizi, presentato per la prima volta dopo un accurato restauro durato tre anni, a cura dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze.

Eventi speciali e laboratori permetteranno di cogliere appieno il fermento culturale e artistico della Roma dei primi decenni del XVI secolo. Le Scuderie del Quirinale, infatti, accompagnano la mostra con un ricco programma di lezioni, incontri e conferenze a cura dei migliori e più brillanti conoscitori del settore.

Undici appuntamenti per approfondire l’esperienza della mostra, andando a indagare il periodo storico e la temperie culturale al tempo di Raffaello: la corte papale, le famiglie nobiliari, i mecenati e i letterati che vissero in una Roma ricca e brulicante d’attività, tesa a recuperare i fasti e la grandezza della sua storia.

Gli incontri toccheranno aspetti meno noti e curiosi – come la moda, i banchetti e il lusso romano nel primo Cinquecento – ma anche temi fondamentali della retrospettiva, osservati e analizzati nel dettaglio, come la multiformità del genio di Raffaello nella sua opera di studioso e conservatore del patrimonio archeologico di Roma antica, vero e proprio capostipite della tutela dei beni culturali.

Tutti i visitatori della mostra riceveranno, come prezioso omaggio, il libretto con il saggio “Modernità di Raffaello. Dalla Lettera a Leone X alla Costituzione italiana”, firmato dallo storico e intellettuale Salvatore Settis.

