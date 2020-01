Rai sbilanciata durante Roma-Juve, esposto AgCom

Soldi pubblici, Tv di parte. Dure critiche a meno di una settimana dal voto in Emilia-Romagna per la messa in onda, ieri sera, di uno spot di Porta a Porta nell’intervallo della partita Juventus-Roma di Coppa Italia con un’anticipazione dell’intervista a Matteo Salvini sulle regionali.

“Valutare se non ricorrano gli estremi non soltanto per la richiesta di riequilibrio, sebbene manchino poche ore all’apertura delle urne, ma anche di sanzioni nei confronti dei responsabili”. È quanto chiede il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, in una lettera esposto inviata al presidente dell’Agcom Angelo Marcello Cardani e ai commissari Antonio Martusciello, Mario Morcellini, Antonio Nicita, Francesco Posteraro.

A tarda sera Bruno Vespa ammette una “svista” nel concedere a Salvini più spazio e promette che proporrà alla rete “di riequilibrare le posizioni”.

“Per una svista della redazione – di cui mi assumo come sempre la responsabilità – il tempo di parola di Salvini è stato maggiore di quello di Zingaretti (che ha condiviso lo spazio con Giorgia Meloni) e di maggiore impatto politico. Proporrò alla direzione di Raiuno di riequilibrare le posizioni ‪domani sera‬ nello spot di ‘Porta a porta’ che andrà durante ‘Don Matteo’. Domani la rete provvederà al riequilibrio”, dice Vespa.

Il modo di fare del conduttore della Tv di Stato non è piaciuto all’Unione Sindacale Giornalisti RAI, Usigrai: “Una ‘opera d’arte’ che rischia di costare una multa salata alla Rai. E nel caso chi la pagherà?

Le casse della Rai, e quindi i cittadini, o l’ ‘artista’ Bruno Vespa che ha furbescamente usato il promo per dare una vetrina prestigiosa e seguitissima (l’intervallo della partita) a un leader politico alla vigilia di elezioni delicatissime?”, sostiene l’Esecutivo Usigrai che conclude: “Forse anche in questo caso si farà appello alla ‘libertà artistica’ per giustificare questo sfregio ai principi di pluralismo sui quali è fondato il Contratto di Servizio”.