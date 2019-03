Ramy. Salvini ci ripensa. Iorio: Socialisti da sempre per lo ius soli

Dopo una serie di ripensamenti e giorni di incertezza, arriva il via libera per la cittadinanza a Ramy Shehata. Lo ha annunciato lo stesso vicepremier e ministro degli interni Matteo Salvini, che ieri ha dato il suo benestare al piccolo eroe del bus dato alle fiamme a San Donato Milanese, presto cittadino italiano a tutti gli effetti. “Sono contento. Penso di meritare la cittadinanza italiana, ma questa notizia non me l’aspettavo”, il commento del giovane all’Adnkronos, che oggi – insieme ad altri quattro compagni di scuola e a 12 carabinieri – sarà ospite del Viminale. Con lui, i militari coinvolti nell’operazione sullo scuolabus sequestrato dall’autista Ousseynou Sy e i compagni della scuola media ‘Vailati’ di Crema che hanno contribuito con le loro azioni a salvare alunni e professori da una incredibile tragedia. Si tratta di Adam, che dopo aver nascosto il telefonino al terrorista è riuscito a chiamare i carabinieri, fornendo indicazioni utili; Aurora, che presa in ostaggio manteneva la calma e il sangue freddo; Fabio, che ha parlato con il terrorista cercando di dissuaderlo e tranquillizzarlo; Nicolò, che si è offerto come ostaggio dopo la richiesta del terrorista.

L’ok di Salvini alla cittadinanza a Ramy è arrivato ieri durante la registrazione del Maurizio Costanzo Show: “Sì alla cittadinanza a Ramy – ha detto il ministro dell’Interno – perché è come se fosse mio figlio e ha dimostrato di aver capito i valori di questo Paese, ma il ministro è tenuto a far rispettare le leggi. Per atti di bravura o coraggio le leggi si possono superare”. Oggi al Viminale avverà l’incontro.

L’altro vicepremier, Luigi Di Maio, rivendica: “Nei giorni scorsi avevo inviato una lettera proprio ai ministeri competenti per chiedere loro di conferire la cittadinanza per meriti speciali al piccolo Rami. Sono felice di aver convinto anche Salvini sulla cittadinanza a questo bambino”.

“Salvini – è il commento di Luigi Iorio, candidato alla segreteria del Psi – apre alla cittadinanza a Ramy perché secondo il leader leghista il giovane immigrato ha dimostrato di aver capito i valori di questo Paese, si è comportato come un bravo figlio che rispetta le regole: gli andrebbe ricordato che non basta premiare singoli individui o azioni isolate, nel nostro paese serve una legge che riconosca tutte le persone nate in Italia come cittadini italiani”. “I socialisti – conclude l’esponente socialista – sono da sempre per lo ius soli e continueranno a sostenere questa battaglia di civiltà e inclusione”.