RECORD DI PRECARI

L’Istat tira le somme sull’anno appena concluso. E i dati non sono confortanti, almeno per quanto riguarda l’occupazione. Infatti a dicembre 2019, “l’occupazione – si legge nella nota diffusa dall’istituto di statistica – risulta in calo rispetto al mese precedente, mentre l’inattività cresce e il numero di disoccupati aumenta lievemente a fronte di un tasso di disoccupazione che rimane stabile”. In sostanza sono di meno le persone con un posto di lavoro stabile e allo stesso tempo di più quelle che hanno smesso di cercare una occupazione. Mentre i disoccupati in cerca di lavoro sono sostanzialmente stabili. Il tasso di disoccupazione in Italia risulta stabile al 9,8%, lo stesso livello già registrato a novembre. Con dicembre sono sette i mesi consecutivi in cui il tasso di disoccupazione si mantiene sotto il 10%.

“Gli occupati – si legge ancora – diminuiscono di 75 mila unità (-0,3%) e il tasso di occupazione scende al 59,2% (-0,1 punti percentuali). La flessione dell’occupazione interessa uomini e donne, gli individui tra 25 e 49 anni (-79 mila), i lavoratori dipendenti permanenti (-75 mila) e gli indipendenti (-16 mila). Gli occupati aumentano tra i 15-24enni (+6 mila) e tra i dipendenti a termine (+17 mila), rimanendo sostanzialmente stabili tra gli ultracinquantenni”. “La lieve crescita delle persone in cerca di lavoro si registra tra gli uomini (+2,2%, pari a +28 mila unità) e tra gli under50, a fronte di una diminuzione tra le donne (-2,2%, pari a -27 mila unità) e gli ultracinquantenni. Il tasso di disoccupazione risulta tuttavia stabile al 9,8%; rimane invariato anche il tasso di disoccupazione giovanile (28,9%)”

“La crescita degli inattivi riguarda sia gli uomini sia le donne e tutte le fasce d’età a esclusione dei giovanissimi tra i 15 e i 24 anni. Il tasso di inattività sale al 34,2% (+0,1 punti percentuali). Nel quarto trimestre 2019, l’occupazione risulta in lieve crescita (+0,1%, pari a +13 mila unità) tra le donne (+19 mila) e i dipendenti (+43 mila); segnali positivi si osservano anche per i 25-34enni (+12 mila) e gli over 50 (+48 mila). In calo dello 0,6% gli indipendenti (-30 mila). Nello stesso trimestre diminuiscono lievemente sia le persone in cerca di occupazione sia gli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-32 mila unità)”.

Arrivano al nuovo massimo storico i precari, che aumentano di 17mila unità, arrivando a toccare quota 3 milioni 123mila. Eurostat, sul fronte europeo, rileva , a partire dal 2008, una disoccupazione ai minimi nella zona euro con un tasso di disoccupazione al 7,4% a dicembre. A novembre il tasso di disoccupazione era stato del 7,5%, mentre a dicembre del 2018 era al 7,8%. Tra i 19 paesi della zona, Germania e Paesi Bassi registrano il tasso di disoccupazione più basso (3,2%), mentre i tassi più elevati si confermano quelli di Grecia e Spagna. Nei 28 paesi dell’UE, il tasso di disoccupazione si è attestato al 6,2% a dicembre, in calo rispetto al 6,3% di novembre. Ieri il Fondo Monetario Internazionale ha stimato la crescita per l’Italia a intorno allo 0,5% peri l 2020, la più bassa tra tutti i Paesi dell’Unione europea.