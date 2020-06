Recovery Fund. La Bce risponde alla Corte tedesca

Christine Lagarde, pochi giorni dopo aver ricaricato con altri 600 miliardi di euro il ‘bazooka’ di Francoforte, in audizione al Parlamento Europeo, intervenendo in video collegamento alla commissione Econ, ha difeso le misure decise dalla Bce per fronteggiare la più grave recessione di sempre dell’area euro e ha chiesto agli stati membri, che si riuniranno in Consiglio il 19 giugno, di agire con altrettanta efficacia per approvare in tempi brevi Mff e Recovery Fund.

La presidente dell’Istituto di emissione dell’Ue, ha dichiarato: “La Bce continuerà a sostenere la ripresa con tutte le misure appropriate, ma per garantire la ripresa tutte le istituzioni dell’UE devono fare la propria parte. Per questo i governi devono approvare rapidamente il Recovery Fund e il bilancio pluriennale della Ue e aiutare i Paesi più colpiti dalla crisi a ottenere i finanziamenti il prima possibile. La proposta della Commissione europea di un quadro finanziario pluriennale riveduto e di ‘Next Generation Eu’ sono decisivi. Non dobbiamo dimenticare che è la più grande emissione sovranazionale in euro mai annunciata. Associata alla proposta sul bilancio potrebbe anche avere un impatto positivo sul ruolo internazionale dell’euro. Sarà importante adottare rapidamente questo pacchetto”.

La Presidente della Bce ha assicurato: “Una crisi che la Bce continuerà a monitorare e sulla quale continuerà a intervenire”.

La numero uno dell’Istituto di Francoforte ha ricordato: “Le misure di politica monetaria adottate dalla BCE a marzo sono state fondamentali per eliminare il rischio di coda della pandemia di COVID-19 e il conseguente calo dell’attività economica che si sta trasformando in una crisi finanziaria. Da marzo, tale rischio è diminuito materialmente. Tuttavia, le condizioni finanziarie sono ancora più rigide oggi rispetto all’inizio della pandemia di COVID-19. Per questo la Bce ha deciso di ampliare il suo programma di acquisto legato alla emergenza pandemica (Pepp) a 1,35 trilioni di euro la scorsa settimana estendendone la durata almeno fino al giugno 2021. Le nostre misure relative alla crisi sono temporanee, mirate e proporzionate ai gravi rischi cui siamo di fronte”.

Così Christine Lagarde ha difeso la Bce dalle critiche dei rigorosi per le misure di stimolo aggressive adottate da Francoforte.

La nuova ondata di acquisto massiccio di titoli da parte della Bce ha di nuovo aperto il fronte tra la Banca Centrale europea e la Corte costituzionale tedesca. La sentenza dei giudici di Karhslrue riguarda il Qe e non il Pepp, ha puntualizzato Christine Lagarde, e i referenti degli alti magistrati tedeschi sono il Parlamento tedesco e il governo di Berlino.

Lagarde ha concluso: “La Bce confida che le due istituzioni tedesche troveranno una buona soluzione. Tuttavia, la Bce è soggetta alla Corte di Giustizia Ue, che ha emesso una sentenza nel dicembre 2018, su questioni che erano all’esame della Corte Costituzionale tedesca. In quanto istituzione Ue daremo tutto il supporto necessario, ma non faremo mai negoziati sulla nostra indipendenza, che va di pari passo con l’accountability, sul rispetto del diritto Ue e sulla validità delle sentenze della Corte di Giustizia della Ue”.

Quindi, per Lagarde è importante che il “pacchetto” costituito dall’Mff 2021-27, il Quadro Finanziario Pluriennale dell’Ue, e da Next Generation Eu, come è stato ribattezzato il Recovery Fund, venga adottato rapidamente.

Christine Lagarde ha anche aggiunto: “Stabilire una tempistica chiara darà maggiore certezza e fiducia ai cittadini, alle imprese e ai mercati finanziari. Qualsiasi ritardo rischia di generare effetti di contagio negativi e di aumentare i costi, e di conseguenza il fabbisogno finanziario, di questa crisi. Perché il mercato unico possa funzionare come un motore di convergenza, le imprese europee dovrebbero competere su condizioni simili. Per nostro comune beneficio, la spesa europea dovrebbe mirare a ristabilire il level playing field e sostenere i più colpiti dalla crisi. Grazie al mercato unico, siamo gli uni per gli altri i partner commerciali e i clienti più importanti. Questo era vero prima della crisi e lo sarà ancora, in un contesto globale caratterizzato da una domanda e un commercio deboli. In Europa, inoltre, abbiamo un interesse comune a generare le condizioni per una crescita sostenibile a lungo termine e per proteggere il benessere dei cittadini europei. La crisi può essere un’opportunità per modernizzare le nostre economie per renderle adatte al futuro”.

Secondo le affermazioni della presidente della Bce: “Nello scenario di base, l’inflazione dell’Eurozona è attesa allo 0,3% nel 2020, prima di salire allo 0,8% nel 2021 e all’1,3% nel 2022. Il Pil dovrebbe calare dell’8,7% nel 2020, per crescere del 5,2% nel 2021 e del 3,3% nel 2022”.

In definitiva, nell’Ue per tornare ai livelli precedenti la crisi da Covid-19, ci vorrebbero circa tre anni, se tutto va bene. Ma nel frattempo bisognerà fare passi avanti verso il processo di integrazione dei Paesi membri dell’Ue.

Salvatore Rondello