“Il Partito Socialista Italiano ha lanciato una raccolta firme attraverso change.org per chiedere al Governo l’istituzione urgente di un reddito minimo di quarantena per tutte quelle persone che si trovano senza nessun reddito in queste settimane di lockdown. Parliamo di anziani soli, disoccupati, lavoratori precari ed intermittenti, lavoratori in nero”. Lo afferma in una nota il Segretario del Psi, Enzo Maraio.

“Sono troppe le persone che a breve non riusciranno nemmeno più a fare la spesa. Abbiamo già avuto i primi segnali di cittadini, per lo più anziani, che sono stati assistiti dalle forze dell’ordine perché non avevano più soldi per comprare un pezzo di pane. Proponiamo al governo – conclude Maraio – di dare a tutte le famiglie, in questo periodo senza reddito e che non rientrano nel Rdc, un contributo straordinario di 400€ al mese per tre mesi almeno da consentire di mettere un piatto a tavola. È una misura fondamentale per la tenuta del tessuto sociale italiano.”