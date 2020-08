Referendum, comunque vada ha vinto il pifferaio

Il povero Gramsci teorizzava il partito come un intellettuale collettivo, con l’obiettivo di stabilire la sua egemonia culturale sull’intera società. Adesso i partiti sono stati distrutti, non c’è più l’intellettuale collettivo, ma l’ignorante (politicamente) collettivo. Il quale è diventato tale grazie soprattutto (ma non solo) a M5S; ha stabilito la sua egemonia, sì, ma della non cultura; conduce la “lotta di classe” non contro i capitalisti, ma contro la politica.

L’esempio più attuale? La “casta” combatte contro se stessa: il Parlamento infatti ha punito i parlamentari passati, presenti e futuri. A simbolo di tutto ciò, abbiamo visto le forbici agitate in piazza da Di Maio per celebrate il taglio dei deputati e senatori.

Adesso qualcuno si accorge che, senza una adeguata legge elettorale, non saranno rappresentate intere aree, né le minoranze. Che ristrette maggioranze improvvisate potranno cambiare la Costituzione facendone a pezzi le garanzie. Ma ormai è tardi. Come il pifferaio di Hamlin, Grillo ha condotto una intera classe dirigente politica a suicidarsi, annegandosi nel fiume del populismo.

Ugo Intini

(Il Dubbio)