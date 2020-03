Referendum, Reggio Emilia costituito Comitato per il NO

In previsione del Referendum per la riduzione del numero dei parlamentari del 29 marzo, si è costituito a Reggio Emilia il Comitato provinciale per il NO. Il comitato reggiano aderisce altresì all’appello del Coordinamento Democrazia Costituzionale Nazionale, presidente il Professor Massimo Villone, costituzionalista.

La proposta di una drastica riduzione del numero dei parlamentari, in mancanza di una qualsiasi seria ipotesi riformatrice delle nostre istituzioni, peraltro sostenuta da motivazioni inconsistenti, rischia di incrinare profondamente il principio di rappresentatività, così fondamentale nel nostro impianto costituzionale al fine di dar corpo ad una effettiva sovranità popolare .

Avvertiamo il pericolo che la stessa centralità del Parlamento alla base della nostra democrazia corra il serio pericolo di subire derive oligarchiche o autoritarie, di cui si avvertono tanti segni, con la conseguenza di alterare il complesso equilibrio dei poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario) previsto dalla nostra Costituzione. Soprattutto nel tempo della crisi dei partiti, sulla cui riforma sarebbe invece davvero urgente intervenire.

Il Comitato per il NO di Reggio Emilia promuove una campagna di informazione e mobilitazione e auspica una presenza numerosa alle iniziative che presto verranno organizzate.

Invitiamo i cittadini ad opporsi, votando NO, a una riforma che, a fronte di un risparmio irrisorio (1.30 euro l’anno a persona) riduce la sovranità del popolo e gli spazi di democrazia.

Chiederemo ai cittadini di respingere il taglio dei parlamentari e di premere per una nuova legge elettorale che sia fortemente rappresentativa degli elettori.

Per aderire scrivere a: democraziaecostituzionereggio@gmail.com

I promotori: Attolini Elisa, Bazzi Ernestina, Bortolani Mauro, Campale Anna Maria, Cangiari Duilio, Capitani Lorenzo, Crivellaro Claudia, Cuccurese Natale, De Luca Daria, Del Bue Mauro, Ferri Enrico, Festa Antonella. Fontanili Francesco, Francavilla Rossella, Grassi Giorgio, Mammi Gionata, Mistrali Paola, Nasuti Pierino, Pavarini Roberto, Prampolini Silvio, Prodi Silvia, Ruggieri Giancarlo, Schieppati Cesare, Silvestrini Cesare, Tasselli Gianni, Zardetto Rina.

