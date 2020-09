Referendum, i giovani si mobilitano per il No

I giovani si mobilitano. E si mobilitano per il NO. Questa è l’iniziativa lanciata da alcuni ragazzi, che hanno fondato “Nostra – Comitato Giovanile per il NO al Referendum Costituzionale”.

NOstra “nasce dall’indignazione”, scrive Ricci, portavoce nazionale del Comitato, all’interno del manifesto. Indignazione motivata dalla decisione di qualcuno di “tagliare le poltrone”. “Poltrone”, un termine fortemente contestato dal comitato che, per mezzo di numerosi post su diversi social network, ricorda la dicitura corretta, riportando interno al dibattito politico sul referendum un po’ di cultura istituzionale, per le cosiddette “poltrone”, vale a dire “seggi”.

È proprio tramite i social che NOstra sta facendo maggiormente sentire la sua voce durante questa campagna elettorale contro il taglio.

Un taglio, spiegano i ragazzi, che non solo produce un risparmio risibile (si parlerebbe – e cito nuovamente il manifesto del comitato – dello 0,007% della spesa pubblica, corrispondente a 57 milioni all’anno, il famoso “costo di un caffè per cittadino”), ma che riduce sensibilmente la rappresentatività dei cittadini nel Parlamento. Passando infatti da 630 a 400 e da 315 a 200 senatori, si passerebbe contestualmente a un parlamento con minore rappresentanza, come evidenziato dai rapporti tra parlamentari e cittadini espressi nel manifesto da Francescangeli, responsabile dei contenuti: si passerebbe da un deputato ogni 96 mila cittadini e un senatore ogni 192 mila a un deputato ogni 151 mila e un senatore ogni 302 mila. La rappresentanza ne sarebbe, inevitabilmente, mutilata. E specialmente la rappresentanza territoriale. In alcune regioni della penisola, infatti, la riforma porterebbe una notevole riduzione dei rappresentanti dei singoli territori, come in Basilicata e in altre regioni, dove si passerà da 7 a 3 senatori (-57%), il tutto di fronte a un passaggio da 7 a 6 senatori (-14%) del Trentino Alto Adige.

Importante è anche comprendere, secondo NOstra, che quella che passa come riforma “anti-casta” risulta invece essere una riforma che non fa altro che aumentare il potere della stessa casta, di fatto concentrando lo stesso potere nelle mani di meno persone.

I dati riportati dovrebbero già far capire quale sia la decisione corretta da prendere: quella della nostra Costituzione, che non può venire ribaltata da riforme dettate dalla retorica populista, ormai sempre più sostenuta nel nostro Paese. La strada del No, per la quale i giovani si battono e per la quale tutti dovrebbero battersi.