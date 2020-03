Referendum. Iacovissi: “Election day con regionali”

Il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari è stato rinviato a data da destinarsi. Il Consiglio dei Ministri infatti, in considerazione di quanto disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante misure per il contrasto e il contenimento del coronavirus, ha deliberato il rinvio per motivi di sicurezza della consultazione referendaria.

“Bene il rinvio del referendum costituzionale” ha commentato in una nota il vice segretario del Psi, Vincenzo Iacovissi. “Il governo – he detto ancora – ha agito in maniera saggia e doverosa decidendo di spostare la consultazione. In un momento di forte difficoltà per il Paese, con le giuste misure per il contenimento del virus in atto, non sarebbe stato possibile svolgere una efficace campagna a sostegno delle ragioni dell’una e dell’altra parte”.

“La soluzione migliore – ha sottolineato Iacovissi – sarebbe prevedere un election day con le regionali e le amministrative da tenersi però solo quando le straordinarie misure di contenimento del virus non saranno più necessarie. L’Italia in questa fase ha bisogno di unità d’azione e di coesione per affrontare sia l’emergenza sanitaria che la probabile ricaduta economica – ha proseguito il vice segretario del Psi – quindi meglio posticipare gli appuntamenti che rischiano di alimentare la conflittualità politica. L’auspicio è quindi che il governo individui una data per il referendum e per le elezioni compatibile con le esigenze del Paese e mettendo tutti nelle condizioni di partecipare e illustrare le proprie posizioni, soprattutto su una materia così delicata e fondamentale come la riforma della Carta costituzionale” – ha concluso.