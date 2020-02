Regeni. I genitori accusano la politica di non collaborare più

Si cerca la verità per Giulio Regeni e la pace per i suoi cari. Claudio Regeni e Paola Deffendi sono stati auditi per la prima volta dall’organismo bicamerale che deve fare luce sull’uccisione in Egitto del ricercatore friulano.

La madre ha detto di aver “collaborato con quattro governi e con diverse persone. abbiamo incontrato Renzi, l’allora ministro degli Esteri Gentiloni poi divenuto premier. Poi Conte nel governo ‘Conte 1’ e nel governo ‘Conte 2’. Poi il ministro degli Esteri Di Maio e ancora prima l’allora ministro degli Esteri Moavero. Abbiamo incontrato anche il ministro degli Interni Alfano. Queste sono le persone che ci sono state vicine”.

Mentre l’ambasciatore italiano al Cairo Giampaolo Cantini “da molto tempo” non risponde ai genitori di Giulio Regeni, così come detto dalla madre. “Evidentemente”, ha detto Deffendi, “persegue altri obiettivi rispetto a verità e giustizia, mentre porta avanti altri con successo iniziative rivolte all’agevolazione di scambi economici, affari, politica e turismo”. E le motivazioni addotte da Alfano, ha continuato, “si sono dimostrate fuffa velenosa. Chiedo che rapporti ha ora Alfano, che ora fa l’avvocato, col suo studio legale con l’Egitto”. Era il 14 agosto 2017 quando l’allora ministro decise di rinviare l’ambasciatore al Cairo, nonostante non fossero stati fatti passi avanti sul fronte giudiziario e malgrado le tante polemiche che sollevò la decisione. Da allora non si sono visti sviluppi se non ‘colpevolizzazioni’ verso la vittima. Anche se sulla ricerca che Giulio stava conducendo al Cairo la madre racconta di aver “conosciuto una ragazza della Sapienza che è andata in Egitto dopo Giulio per gli stessi studi. Quindi di per sè la ricerca non era pericolosa se l’università ha continuato a mandare degli studenti. Giulio era là perché stava facendo una ricerca storico-sindacale.: l’Egitto e i sindacati erano soltanto uno dei focus, sia i sindacati indipendenti sia quelli governativi. Non sappiamo cosa sapesse né cosa avesse concordato con la docente. La sua ricerca era più ampia di quanto la stampa ha raccontato. Lui doveva stare fino al 4 marzo e doveva ancora incontrare i sindacati governativi”.

Non sembra essere cambiato molto dalle uscite del ministro degli interni del Conte I, Matteo Salvini che disse di comprendere “la richiesta di giustizia della famiglia di Giulio Regeni. Ma per noi, l’Italia, è fondamentale avere buone relazioni con un Paese importante come l’Egitto”.