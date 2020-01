Reggio Emilia. Mercoledì 15 gennaio ore 17.30 sala del Capitano del popolo incontro: Con Craxi (1987)

Presiede Daria De Luca Segretaria provinciale Psi. Intervengono On. Mauro Del Bue (direttore dell’Avanti), On. Antonio Bernardi (presidente Centro Prampolini), Dott. essa Maura Manghi (coordinatrice di Italia viva), On. Bobo Craxi