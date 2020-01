Reggio Emilia, sabato 4 gennaio, alle ore 15, nella sala dell’Hotel delle Notarie, via Palazzolo 5, in pieno centro storico, si terrà la presentazione della lista Psi, Più Europa, Pri per le imminenti elezioni regionali. La lista è capeggiata dalla segretaria del Psi Daria De Luca, e in essa compaiono anche i socialisti Lorenzo De Medici e Stefano Rossi. Alla presentazione interverranno il sen. Riccardo Nencini per il Psi ed Emma Bonino e Benedetto Della Vedova per più Europa.