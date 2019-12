Come ogni Natale anche in questo intendiamo ricordare Camillo Prampolini e la sua Predica. Ci vediamo lunedì 23 dicembre alle ore 17 e 30 nel porticato del Comune di Reggio: venite numerosi. Sarà anche l’occasione per scambiarci gli auguri di buone feste.

Antonio Bernardi e Mauro Del Bue

Centro Camillo Prampolini