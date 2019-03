RELAZIONE CONGRESSUALE ENZO MARAIO

Compagne e compagni, prima di procedere alla presentazione della mozione congressuale, penso sia doveroso rivolgere un saluto a Emanuele Pecheux.

Questo è il primo congresso senza di lui. Emanuele è stato un grande animatore del nostro Partito, ricoprendo incarichi di prestigio. Un uomo che ha dedicato tutto se stesso alla comunità socialista e al quale va il pensiero di tutti noi.

In tanti lo abbiamo ricordato nel corso delle assemblee provinciali delle ultime settimane. In tanti, continueremo a ricordarlo anche dopo questo congresso.

Nel corso delle assemblee ho incontrato tantissimi compagni, ho ritrovato un partito vivo e desideroso di esserci. Ho ascoltato analisi e interventi interessanti, anche da parte dei compagni che non hanno sostenuto questa mozione. Mi avete rincuorato, mi avete fatto sentire a casa, ovunque mi trovassi.

Ognuno di voi ha portato il suo contributo d’idee e proposte, ognuno di voi ha arricchito il mio percorso.

Un ringraziamento particolare, oggi, lo voglio rivolgere a Riccardo Nencini, che nei difficili momenti del centrosinistra italiano e del nostro partito degli ultimi anni, ha mantenuto sempre alti i valori del socialismo italiano con grande dignità. Caro Riccardo, questa platea è la dimostrazione che hai fatto un ottimo lavoro. Te ne siamo tutti grati.

L’Italia è in emergenza.

Il desiderio di un cambiamento radicale viene affidato a movimenti antisistema, sovranisti, che fondano la loro legittimità sul nazionalismo e sulla ricerca costante di un nemico.



C’è di più:

il vuoto a sinistra,

il deserto delle opposizioni,

la crisi della società di mezzo.

Il rischio che corriamo è un salto nel buio.

1. L’UNITA’ SOCIALISTA

L’appello a tutti i socialisti a rientrare nel Psi, sostenuto da Riccardo Nencini e da firme prestigiose del Socialismo italiano ha spalancato porte e finestre della nostra comunità.

Ha dato i frutti che poteva.

Immaginare una riunificazione di tutti i socialisti sopravvissuti al ’92 è un’illusione romantica e fin troppo nostalgica.

Ma non bisogna smettere di percorrere la strada del “RITORNO A CASA”.

Il Psi deve essere la casa di tutti i socialisti.

Siamo l’unico partito della prima Repubblica ancora presente in Parlamento, nelle regioni e ancor più nelle province e nei comuni.

Al di fuori del nostro partito, cosa c’è? Cosa hanno costruito coloro che in questi anni hanno tentato strade diverse? – L’OBLIO.

Alcuni sono rientrati per continuare la loro militanza nel Psi.

Altri li aspettiamo tutti nel partito per nuove battaglie di civiltà e di libertà in questa Italia dominata dalla paura, dal rancore e dal risentimento. In quest’Italia che ha ancora tanto bisogno di socialismo.

Unità dei socialisti disponibili, dunque, ma non basta. È troppo poco.

Tutti sappiamo che è insufficiente rispetto alle necessità del momento.

2. UNA CONTAMINAZIONE NECESSARIA: GLI STATI UNITI D’EUROPA

Se dunque emerge tuttora un motivo forte di esistere e di resistere, nel contempo sappiamo che non si può affrontare la sfida NERA lanciando il Partito in solitaria contro tutti.

Il sistema politico italiano oggi è sconvolto da un nuovo assetto che ha messo da parte il ventennale bipolarismo.

Non bisogna chiudersi a riccio.

Resta il fatto che un partito nato dieci anni fa, il PD, in un sistema bipolare, condannato ad essere il riferimento dell’intera sinistra, ha vissuto fin ora una profonda difficoltà ad opporsi al governo giallo-verde.

Il Psi, da parte sua, non perseguirà né opzioni di stampo massimalista, né la ricerca di accordi transgenici col m5s.

Abbiamo proposto un’alleanza europeista. Un fronte dei riformisti accomunati dall’appartenenza alla famiglia del socialismo europeo.

La sua realizzazione – è chiaro – non dipende solo da noi.

Per questa ragione abbiamo avviato un percorso con quanti intendono partecipare alla costruzione di un progetto riformista per un’Italia libera e civile, nel solco del socialismo europeo per scrivere un nuovo ‘racconto nazionale’, a partire dai radicali di Maurizio Turco, dal Movimento democratico e progressista di Roberto Speranza, in dialogo con il Pd e rivolto anche a Più Europa.

Il rapporto con Più Europa è più problematico, considerato il suo posizionamento nell’area dei liberali europei e anche la sua tendenza isolazionista.

“Stati Uniti d’Europa” è l’obiettivo verso il quale muoversi, mettendo insieme soggetti simili verso un’alleanza più grande, verso un nuovo centrosinistra allargato a partiti e movimenti laici, liberali, libertari, ambientalisti, democratici, pronti a fronteggiare l’Internazionale Nera promossa da Salvini e a recuperare lo spirito dei pionieri che fondarono l’Unione Europea, da Turati a Spinelli, da Craxi a Pannella.

Alla costruzione di una nuova area riformista noi portiamo il nostro mattone in attesa che altri, a partire dal Pd, sciolgano i loro nodi.

Il PD, con la nuova Segreteria Zingaretti, sembra voler inaugurare una nuova stagione fatta di confronto, lealtà e rispetto nei confronti della coalizione. Lunedì scorso alla Direzione PD Zingaretti ha pronunciato parole che non si ascoltavano da anni, chiudendo definitivamente la stagione del partito a vocazione maggioritaria, inaugurata dalla pessima esperienza Veltroniana e aprendo a movimenti, liste civiche e partiti di centrosinistra, tra cui il PSI.

Era ora!

Noi siamo pronti al confronto, senza subalternità, senza ricercare questue o mance.

3.L’ALLEANZA REPUBBLICANA

E’ stato proprio il Psi, all’indomani della formazione del nuovo governo, a lanciare la proposta politica dell’alleanza repubblicana e riformista tra le forze disponibili a difendere i principi fondamentali della nostra democrazia.

Questo non si è realizzato ed è stato un male.

La responsabilità è stata soprattutto del Partito Democratico. Il rischio oggi è che si arrivi in ritardo agli appuntamenti, soprattutto alle europee, ma il rischio più grande è che non si dia la lettura giusta ad un fenomeno europeo che in Italia è dilagato molto più di quanto non sia successo altrove.

Primo fra tutti l’antifascismo che in questi giorni sembra essere assediato e messo in discussione da frange minoritarie che trovano in questo governo terreno fertile. Manteniamo alta l’attenzione!

Sandro Pertini ci ha insegnato che il FASCISMO è un crimine.

Giacomo Matteotti ce lo ricorda dal 1924.

Mai abbassare la guardia! Mai! Lo impari anche l’ON. Tajani! Non possiamo giustificare un criminale di guerra per qualche voto in più.

Compagni, siamo nel bel mezzo di una svolta internazionale che mira a colpire al cuore la democrazia liberale.

Le elezioni europee alle porte saranno le più importanti dal 1979. Si deciderà se il processo d’integrazione, per quanto contraddittorio e insufficiente, potrà proseguire o meno.

Nel tessuto europeo sono già evidenti le tendenze illiberali: pensiamo a governi uniti nel patto di Visegrad, pensiamo ai movimenti e partiti xenofobi, anti europei, che mettono sotto processo le istituzioni.

Pensiamo alle pulsioni sovraniste che attraversano l’Europa.

Un solo caso: la Brexit.

Ricordate le esultanze dei sovranisti all’indomani del risultato del referendum inglese? Oggi la narrazione è cambiata, non chiedono più l’uscita dall’Unione ma parlano solo di modificare i loro trattati e di cambiare le loro politiche, esattamente come fanno i Socialisti, i Verdi e i liberali, tutti i partiti che hanno sempre difeso l’unità dell’Europa. CIALTRONAGGINE DA CAMPAGNA ELETTORALE PERENNE.

E ancora.

La posizione tenuta dal nostro governo sulla crisi venezuelana ha visto l’Italia completamente isolata sul piano internazionale.

Il tentativo di accordo tra Cinque Stelle e gillet gialli, la gestione del dossier “Via della seta” gettano un’ombra fosca sul nostro Paese, coinvolgendo da vicino le nostre istituzioni e il loro prestigio.

Può un vicepresidente del consiglio incontrare di persona e su suolo straniero, un gruppo di sfascia-vetrine che inneggia alla guerra civile in un Paese partner e cofondatore dell’Unione Europea?

Può un Vicepresidente del Consiglio, trattare il dossier Cina con l’immaturità di uno scolaretto che pur di farsi un selfie col presidente Cinese espone la “piccola” Italia, sola, senza UE e contro il volere degli Stati Uniti, difronte al “Dragone” cinese? Un colosso che produce senza regole un PIL 10 volte superiore al nostro. Che cresce a ritmi del 7-8% all’anno mentre noi siamo al meno 0,2 grazie a questo governo.

Un solo dato su tutti: 30 anni fa SHENZÈN, la cupertino cinese, era un villaggio di pescatori, oggi produce lo stesso PIL della SVEZIA e si stima genererà più del doppio dell’Italia in pochi anni. Una sola Città!

Attenzione: la Cina e gli Stati Uniti ci considerano come rivali economici di cui bisogna rompere l’unità per divorarci meglio.

Il Psi chiede con forza di difendere le nostre relazioni internazionali e la loro tradizione. Non è un gioco, compagni, qui si rischia di ipotecare il futuro di intere generazioni.

Viviamo un’epoca in cui la storia si è capovolta!

In Cina il Partito Comunista, una dittatura, ha costruito un sistema capitalistico senza regole.

In America, Trump mette in discussione con leggerezza molte certezze demo-atlantiche.

Per non parlare, infine, della democrazia russa di Putin!

L’Italia – dunque – non è un’anomalia.

Tendenze illiberali emergono ovunque con denominatori comuni:

la contestazione della democrazia rappresentativa,

la cancellazione della storia,

una repulsione per ciò che è diverso.

Emerge, infine, una sottile insofferenza verso le minoranze politiche, che parte dall’idea che la democrazia sia una dittatura dei numeri e non un equilibrio tra pesi e contrappesi.

Con questo metodo è stata approvata la legge di bilancio.

Una democrazia trasformata in dittatura della maggioranza.

Una democrazia putiniana.

La democrazia e le sue istituzioni fondamentali, a difesa delle quali sono state consumate vite, vanno difese con tenacia.



4. IL PARTITO DEL PROGRESSO

Si sono mobilitati in tanti per contestare il governo, a Milano – a Roma – a Torino, in nome della crescita, del lavoro, del progresso.

In tanti lo dovremo fare per difendere i diritti civili che in queste ore verranno attaccati e screditati a Verona, che proprio nel giorno in cui le lancette del nostro orologio si spostano di un’ora in avanti, riportano il paese indietro di secoli.

Per questo e mi rivolgo alla Federazione dei Giovani socialisti, ad Enrico Maria Pedrelli: prima di concludere il nostro congresso, domenica mattina, sarebbe utile organizzare in questa sala un’azione forte e simbolica coinvolgendo i delegati e tutto il partito. Diamo voce all’articolo 3 della costituzione con un flash mob, contro chi vuole da Verona cancellare con un colpo di spugna i diritti civili conquistati negli ultimi anni.

Un vasto settore dell’opinione pubblica vuole un’Italia moderna e al passo coi tempi.

Tutto questo si scontra con due tendenze, una delle quali al governo del paese.

La prima, quella più preoccupante, è interpretata dai Cinque Stelle. La loro ispirazione è preindustriale, contraria a tutto quello che servirebbe all’Italia per diventare più competitiva.

Volete un esempio?

Proponevano un parco verde al posto dell’Ilva, poi sappiamo come è andata a fnire.

Insomma, un’idea di Italia da primo Novecento, buona per uno storytelling virgiliano.

La seconda tendenza è quella del ritorno a una visione classista in senso tradizionale della società italiana. Una società immobile in cui l’ascensore sociale è fermo.

È evidente che la legge di bilancio approvata recentemente non corrisponde per nulla alle attese dei ceti produttivi, alla necessità di fare crescita e di creare lavoro, né alle esigenze delle fasce deboli del Paese.

Si è scelta la strada dell’aumento della spesa corrente, sono stati tagliati gli investimenti, è aumentato il deficit approntando politiche di stampo puramente assistenzialista, ferendo la dignità degli italiani che vorrebbero provvedere a sé e ai loro cari attraverso il LAVORO.

E anche per questo vorrei ricordare al nostro vicepresidente che più che aprire Case chiuse è necessario riaprire le FABBRICHE chiuse, i CANTIERI fermi e rimettere in moto la macchina del LAVORO.

Reddito di cittadinanza, ‘Quota cento’, la Flat Tax sono misure contraddittorie e insufficienti che non producono né ripresa economica né occupazione.

Insomma, una messa in scena da reality show, buona solo per elargire mance elettorali!

La montagna ha partorito il topolino e nel contempo ha fatto perdere punti di spread e miliardi allo Stato che avrebbero potuto orientarsi verso la spesa sociale e il rilancio dell’economia.

Davanti a noi c’è una prateria e il Pd, da solo, oggi non è in grado di intercettarne i bisogni.

Le ultime elezioni regionali ne sono l’ennesima prova, il nostro popolo vota la coalizione e punisce il PD. Speriamo che qualcuno dalle parti del Partito Democratico rinsavisca, altrimenti ci penseranno gli elettori, di nuovo!

Parlando di regionali, dobbiamo ringraziare i compagni lucani che domenica scorsa hanno guadagnato sul campo, in una condizione difficilissima, un più che onorevole 4%.

Solo il Psi e i Verdi hanno avuto il coraggio di presentare il simbolo nazionale. In Basilicata, al netto delle civiche, il PSI è il secondo partito della coalizione.

Grazie!

E grazie anche a tutti i compagni che si sono candidati alle regionali in Abruzzo e in Sardegna! Grazie per averci messo la faccia, il cuore e la passione di socialisti.

Da lì bisogna ripartire per prepararsi al meglio alle prossime elezioni amministrative nei quasi 4000 Comuni al voto ed alle prossime regionali, in Calabria, in Piemonte ed Emilia Romagna.

5. LA NOSTRA IDEA DI EUROPA

I socialisti sono sempre stati internazionalisti ed europeisti. Prima Filippo Turati, poi Rossi e Spinelli a Ventotene. Con Saragat e Bettino Craxi, il Psi è divenuto uno dei perni dell’Internazionale socialista.

Oggi siamo componente del Pes, assieme al Pd che però non è membro a tutti gli effetti dell’Internazionale socialista.

L’idea di Europa dei socialisti italiani era ed è tuttora favorevole alla federazione di Stati soprattutto contro le nuove spinte al sovranismo.

Il sovranismo non ha vocazione unitaria e solidale. Prevale in esso solo l’egoismo nazionale.

Se alle prossime elezioni europee vincerà la linea sovranista si tornerà ai vecchi stati nazionali, con barriere e dogane.

Proprio quando la globalizzazione segna un nuovo orizzonte economico e politico. Mentre la Cina sfida l’Europa nella guerra per la supremazia tecnologica e commerciale.

Il Psi deve essere protagonista del dibattito e rilanciare con gli “Stati uniti d’Europa”.

Deve chiedere con forza un’evoluzione nell’architettura istituzionale dell’unione: non può esistere ad un tempo una commissione europea e un consiglio di stati.

Serve un parlamento europeo che elegga un vero governo a cui attribuire poteri reali almeno in tre settori strategici:

l’economia,

la politica di sicurezza e l’immigrazione

la politica militare, con la creazione di un esercito europeo.

Quel che si è fatto fino ad ora non è sufficiente. La politica rigorista, pessima medicina, ha finito solo per aumentare le sperequazioni, debilitando un’Europa già malata!

Questo ha contribuito a creare una tendenza anti europea, dilagata in diversi paesi.

I socialisti vogliono rilanciare l’Europa come grande contenitore di democrazia, di pace, di sviluppo e di equità.

Noi siamo il Partito della scuola pubblica.

Il PSI chiede con forza all’Europa, di fondare, subito, una Harvard europea, un campus per i giovani cervelli intorno al quale creare una Silicon valley dell’Unione.

Occorre sviluppare un grande piano europeo d’investimenti, partendo dalle infrastrutture; occorre una nuova politica europea per le migrazioni che deve essere accompagnata da un sostegno alle politiche d’inclusione che obblighino stati membri e città perché la solidarietà si costruisce a partire dalle comunità locali.

Occorre un nuovo lancio di Eurobond e una politica fiscale comune, utile per contrastare lo strapotere delle corporation.

Occorre fare dell’unione europea un modello di trasformazione ecologica rendendola progressivamente indipendente dalle energie fossili per attuare un vero sviluppo sostenibile.

Occorre mettere in campo politiche e misure per assicurare la sicurezza interna dei cittadini e creare una lotta alla criminalità organizzata di dimensione europea.

È urgente creare un welfare europeo attraverso un piano nel quadro di un social compact che riporti il lavoro al centro delle politiche dell’unione.

Chiediamo una vera cittadinanza federale dotata di un comune nucleo di diritti individuali e collettivi e rendendo obbligatorio nelle scuole lo studio dell’educazione civica europea.

I socialisti italiani rivendicano la necessità e l’urgenza di completare il tratto Lione-Torino e di procedere alla costruzione del terzo valico appenninico.

Occorre nel contempo utilizzare meglio tutte le opportunità fornite dai fondi europei, una quantità impressionante di euro pressoché inutilizzata dal nostro Paese.

È necessario puntare decisi verso una politica d’investimenti e di sostegno ai più deboli.

È necessario, infine, superare Dublino per sciogliere il ‘nodo migranti’ in maniera corale.

Il Mediterraneo è una frontiera dell’intera Europa e come tale deve essere considerato, a differenza di quello che pensa Matteo Salvini che lo ritiene il suo campo di gioco per battaglie elettorali. VERGOGNA!



Oggi registriamo, per fortuna, il cambio di posizione di Matteo Salvini sul caso Ramy, il giovane eroe di origini egiziane che con il suo coraggio ha salvato 50 persone. Per noi Ramy è un ragazzo italiano, un eroe italiano, cittadinanza o non cittadinanza.

Nessun bambino deve “meritarsi” la cittadinanza. Se nasci in Italia, sei italiano. Punto!

6. IDEE PER L’ITALIA

Investire, includere, formare, correggere. Sono parole chiave.

È a questi valori che dobbiamo attenerci, tenendo conto che la povertà è cresciuta, che viviamo una pericolosa stagnazione, che il futuro è incerto e che la crisi ha generato rancore e risentimento.

Non si esce dall’emergenza ricorrendo a vecchi slogan. La sinistra ha il dovere di rinnovarsi per mettere in campo proposte diverse da quelle tradizionali.

La società ha subìto profondi cambiamenti. Urgono risposte adeguate.

Bisogna innanzitutto correggere le istituzioni per migliorarne l’efficacia affidandosi ai lavori di una nuova Assemblea Costituente.

Tornare all’elezione diretta delle province, ferite quasi a morte dalla Legge Delrio, dotandole di un bilancio che le metta nella condizione di esercitare compiutamente le loro funzioni a partire dalla manutenzione delle strade e dall’edilizia scolastica. Elezione diretta dei vertici delle città metropolitane e profonda revisione dell’assetto regionale.

Rispetto al regionalismo differenziato si può anche accettare la sfida, ma va costruita coinvolgendo tutte le regioni ad un tavolo con il governo, senza spacchettare lo Stato e senza paventare uno stato sociale “differenziato”!

I socialisti rilanciano, inoltre, l’urgenza di una radicale riforma della giustizia fondata sulla separazione delle carriere, un doppio Csm e norme più specifiche sui reati per i quali è legittimo l’uso della custodia cautelare.

Sappiamo che l’Italia ha urgente bisogno di investire per affrontare la bassa crescita che si ripercuote sull’occupazione, con squilibri crescenti e un’involuzione del ceto medio verso condizioni di vita peggiori rispetto al passato. Nessuno di questi grandi temi risulta presente nell’agenda di governo, o come lo chiamano loro: il “contratto”.

Oggi il mondo combatte una guerra che è quella della supremazia tecnologica. Ed è una battaglia che si combatte con la ricerca, i laboratori e i brevetti.

Secondo l’osservatorio dell’Ufficio Internazionale dei Brevetti più della metà dei brevetti tecnologici depositati nel Mondo è Asiatica (Cina-Giappone-Corea), questo vuol dire che il resto è da dividere tra America, Europa, Africa, India e Australia. Un gap che difficilmente questo governo colmerà. In quel contratto di governo non c’è un euro per la ricerca. E l’Italia arretra pericolosamente.

Per sciogliere questi nodi occorre una strategia basata sul rilancio degli investimenti pubblici e privati e sulla detassazione del costo del lavoro, la reintroduzione di forme non punitive di tassazione sul patrimonio, una più equa redistribuzione e una lotta senza quartiere all’evasione fiscale che in Italia potrebbe ammontare a circa 150 miliardi, il doppio di quella francese e il triplo di quella spagnola.

Il Psi ha proposto e rilancia l’idea di reintrodurre la tassazione sulle prime case di lusso.

Pensate che l’abolizione, in una fase in cui sono stati richiesti sacrifici a tutti gli italiani, è parsa ispirata a criteri di equità sociale? NON CREDO.

Si è più volte descritto il crescente aumento di distanze tra ricchi e poveri.

85 supermiliardari posseggono oggi la metà della ricchezza dei paesi poveri.

In Italia, rispetto agli anni ottanta, le disuguaglianze sociali sono cresciute del 33%.

L’1 per cento delle famiglie più ricche possiede quanto il 60% dell’intera popolazione.

L’Istat considera la povertà nell’ordine dei cinque milioni di persone.

Ammesso e non concesso che la strada maestra era ed è il potenziamento del Rei, per quanto riguarda il Reddito di cittadinanza è un provvedimento che non risponde alla sete di lavoro, non apre prospettive, non garantisce futuro, ma condiziona donne e uomini a una forma di sostentamento controllato che riporta l’Italia indietro ai tempi del ventennio Fascista.

A questo noi contrapponiamo l’adozione di misure per riattivare il mercato del lavoro e per dare un nuovo slancio all’occupazione: da un lato gli investimenti su innovazione e sviluppo, il sostegno alle piccole e medie imprese, dall’altro la detassazione dei contratti e l’abbassamento del costo del lavoro.

Con “Quota cento” si svuoteranno soprattutto gli enti pubblici e le nostre amministrazioni andranno in affanno. E questo governo, molto attento ai selfie e a indossare divise, non è in grado di mettere in campo un’azione, un progetto, nemmeno un’idea semplice: un piano straordinario per il lavoro per assumere nella Pubblica Amministrazione i giovani laureati a copertura dei posti vacanti.

No, perché i nostri giovani laureati il Governo li vuole e come. Infattti, vengono chiamati a prestare consulenze al Ministero e lo debbono fare anche gratuitamente. CHE VERGOGNA.

C’è la necessità di correggere le politiche per l’ambiente: si rischia una crisi di portata storica. Le inondazioni, le alluvioni, i cataclismi, gli improvvisi e turbolenti cambi di temperatura non sono frutto del caso.

Serve un cambio di marcia.

I socialisti aderiscono a tutte le iniziative e le mobilitazioni suscitate soprattutto grazie al grido di una ragazza svedese, Greta, nuova icona di un’intera generazione di giovanissimi che si sono riversati nelle piazze e nelle strade di mezzo mondo per salvare il pianeta e il loro stesso futuro.

Un gruppo di deputati socialisti norvegesi ha proposto – ed ha fatto bene – l’assegnazione del Premio Nobel a Greta. Mentre tutto questo avviene, i quattro più grandi paesi che inquinano – Cina, Usa, India e Russia – sembrano in altre faccende affaccendati.

Dobbiamo attuare un nuovo piano di energie rinnovabili, attraverso aiuti di stato, per dare nuovo ossigeno al nostro mondo. Non possiamo tralasciare questa battaglia di civiltà e di sopravvivenza. E’ fondamentale una presa di posizione da parte dell’intera comunità politica: investire nelle energie rinnovabili per tutelare il nostro pianeta!

E’ indispensabile realizzare la messa in sicurezza del territorio investendo capitale pubblico e privato. Occorre un ingente sforzo economico e finanziario sulla sicurezza delle nostre abitazioni e del territorio.

Abbiamo pianto troppe vittime negli ultimi anni.

Includere innanzitutto chi è rimasto indietro, sostenendo una politica per le famiglie – tutte le famiglie – e aprendosi al mondo, sfidando la paura e confidando sui nostri valori.

In Italia, compagni, non c’è alcuna invasione; gli sbarchi erano calati dell’80% già con il governo Gentiloni.

Abbiamo colpevolmente lasciato alle destre il tema “sicurezza”, che è di sinistra.

La recente ‘legge Salvini’ ha complicato un quadro già delicato per la presenza di oltre 500.000 irregolari che non è possibile rimpatriare per assenza di accordi bilaterali con gli Stati di provenienza. Molti tra loro, con la chiusura dei centri, vagano per le città in condizioni di drammatica illegalità. Altro che decreto sicurezza!

La sicurezza, quella vera, non si raggiunge chiudendo i porti e armando gli italiani, si fa con politiche d’intervento nelle periferie, con la riqualificazione d’interi quartieri, umanizzando le città, aumentando i servizi, l’assistenza e facendo rispettare le regole a tutti, indistintamente.

Dobbiamo pretendere che vengano perseguiti con maggiore zelo i reati commessi contro i migranti sfruttati con le diverse forme di caporalato ed al contempo chiediamo che la nostra ospitalità sia ricambiata con lavori utili alle comunità ospitanti.

Includere anche perché l’ascensore sociale riparta grazie a politiche di sostegno per chi ha merito e vive in condizioni di disagio.

Includere le nuove generazioni prevedendo un programma di protezione e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio da finanziarsi con fondi europei, bilanci regionali e bilancio statale.

E’ un’operazione che vale 500mila posti di lavoro, valgono circa 11 miliardi di euro. Fattibile!

Naturalmente, ed è alla testa delle priorità, politiche inclusive per il Mezzogiorno.

Infrastrutture indispensabili a colmare il gap con altre aree del Paese, zone ad autonomia speciale per favorire insediamenti industriali e un massiccio intervento dello Stato per restituire sicurezza a un territorio devastato dalla criminalità organizzata.

Formare, a cominciare dalla scuola.

Rimodulare l’alternanza scuola/lavoro, accrescere il numero delle borse di studio per gli studenti meritevoli e in condizione di bisogno, potenziare la scuola pubblica.

Basta catapultare docenti da una parte all’altra dell’Italia, dobbiamo garantire ai nostri ragazzi un minimo di continuità didattica; bisogna stabilizzare i precari con tre anni di servizio; bisogna adeguare gli stipendi dei docenti alla media europea.

Dare stabilità al mondo della ricerca è una nostra priorità. Evitare ad ogni costo la regionalizzazione dell’istruzione.

Formare, sostenendo le Piccole e Medie Imprese nella penetrazione dei mercati esteri.

Formare nel Made in Italy, favorendo la protezione dei prodotti di qualità.

7. UN NUOVO PARTITO

Grazie a uno sforzo costante, la comunità socialista ha continuato a vivere pur in una stagione difficile. I fattori decisivi sono stati la direzione centrale e la presenza parlamentare, la rete di amministratori e di circoli locali, l’Avanti! e Mondoperaio.

È tempo di modificare la forma partito tradizionale. Già sono state introdotte innovazioni importanti: la conferenza degli eletti, le primarie delle idee, un coinvolgimento diretto dei vertici regionali.

Occorre procedere ampliando il lavoro con un maggior coordinamento tra la Direzione e i comitati regionali.

Rilanciamo le ‘Primarie delle idee’ e apriamo i nostri organi alla partecipazione di associazioni e movimenti civici, fino a prevederne forme federative.

La possibilità di partecipazione “digitale” ci offre, oggi, l’opportunità di affrontare questa sfida con strumenti impensabili in passato che impongono una revisione netta delle forme di organizzazione tradizionali. Dal crowfunding per aree tematiche alle campagne di ascolto su singoli temi di rilevanza nazionale.

Ovviamente, questo prescinde dalla strutturazione territoriale del partito: è sempre meglio stare con la gente, fra la gente, che con un cellulare in mano.

Apriamo alle nuove tecnologie per coinvolgere gli iscritti nelle attività del Partito e per reperire sistemi di finanziamento diversificati e adeguati alla mutata legislazione in materia.

È necessario affiancare alla proposta di riorganizzazione, nuovi strumenti di comunicazione che permettano anche di incrementare la partecipazione dei compagni, rendendola più attiva, o di individuare forme innovative di engagement di nuovi iscritti.

Serve una piattaforma web aperta alla comunità socialista per la consultazione on-line di contenuti e documenti, per informare delle iniziative portate avanti nelle istituzioni.

Avere un’organizzazione con strutture snelle e che sappiano affrontare le decisioni in maniera risolutiva, tenendo dentro tutti i compagni.

Puntiamo a decisioni partecipate e condivise e con strutture snelle.

Costruiamo un partito in cui la partecipazione diretta diventi la forma ordinaria di militanza. Solo in questo modo potremo rispondere alle esigenze di modernizzazione e d’innovazione provenienti dalla società.

L’idea di stimolare la possibilità di partecipazione diretta ad alcune decisioni del Partito può favorire il ritorno di vecchi compagni, dare l’immagine di un partito aperto e inclusivo, avvicinare nuovi iscritti di area laico/socialista e di area ecologista.

IN CONCLUSIONE, compagne e compagni, è il momento delle idee e del progetto socialista e riformista per superare la volgarità del populismo e l’inutilità della demagogia imperante.

Serve un luogo aperto ad associazioni e movimenti, a singoli ed a dirigenti di partito, per parlare della attualità del riformismo, per tornare al lessico dei processi da governare.

Bisogna modernizzare il Paese, per rinnovare l’idea ‘dei meriti e dei bisogni’, per i diritti da allargare ed i doveri da ricordare, per tutelare i nuovi lavori, per liberare le imprese dall’oppressione dello Stato, per dire SI allo sviluppo rispettando l’ambiente.

Serve uno spazio aperto e libero, che il Psi vuole promuovere ed incoraggiare, per incontrarsi e costruire.

Senza regole rigide, senza recinti e primogeniture, perché davvero le idee possano viaggiare in libertà. Per seminare il campo della politica, per interrogare la società e per immaginare di raccogliere i frutti in tempi rapidi e negli anni che verranno.

Per mettere insieme un popolo che ha la stessa cultura, la stessa visione della società. Per edificare, sul moto del cuore, un progetto stabile e credibile. Per ragionare insieme e a voce alta, senza anatemi, senza processi. Proiettati all’esterno e solo sul futuro.

C’è una grande fetta di elettorato che è disponibile, oggi, a riconoscersi in una comunità lontana dall’inconsistenza dei ribellisti.

Una comunità che guarda a sinistra e che non ha voglia di abbracciare l’impostazione ideologica e conservatrice e che non crede al riformismo di chi si limita al cambio di nome per rendere credibile un progetto.

A questa comunità, che non è interessata alla nascita di un partito ma che ha nostalgia di una politica, bisognerà parlare.

Senza tessere di partito, superando le rendite di posizione, senza strutture pesanti, con tutti gli strumenti più moderni. Nelle comunità territoriali e sui social, perché siamo e saremo una comunità libera ed è su queste libertà che viaggeranno le nostre idee.

Compagne e compagni, l’Italia è in emergenza.

Bettino Craxi nel 1989 diceva “L’UNICA COSA CHE NON BISOGNA FARE È ARRENDERSI”. IO NON MI ARRENDO. I SOCIALISTI, NON SI ARRENDONO.