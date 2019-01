Resoconto della segreteria

La segreteria nazionale ha approvato il tesseramento 2018 nella seduta del 24 gennaio per un totale di circa 17.000 iscritti.

Un lavoro concluso dall’ufficio tesseramento senza particolari problemi, che ha consentito, in virtù della formale deroga concessa dalla segreteria, a tutti i compagni di perfezionare la iscrizione entro la medesima data della segreteria.

In relazione al tesseramento dei componenti del consiglio nazionale, preso atto che taluni di essi hanno tempestivamente rinnovato la tessera ed eseguito in misura insufficiente il versamento, integrando lo stesso dopo il termine del 31/12, preso atto della inequivocabile manifestazione di volontà di rinnovare la tessera accompagnata dal versamento della quota di iscrizione, ritenendo che gli importi ad integrazione non versati entro il 31/12/18 costituiscano una mera obbligazione pecuniaria non incidente sulla validità del rinnovo della tessera, e preso atto del loro successivo adempimento, la segreteria ha deliberato di considerare gli stessi regolarmente iscritti e non decaduti dalla carica di consiglieri nazionali.

Quanto alle federazioni provinciali di Roma, Trapani e Genova, la segreteria, preso atto dell’invio di elenchi di iscritti superiore al versamento cumulativo eseguito, ha deliberato che dette federazioni devono inviare, entro e non oltre il termine dell’01/02/19, gli elenchi dei compagni da considerarare validamente iscritti indicando come criterio di loro individuazione quello della corretta imputazione a ciascuno di essi delle quote da loro versate, con esclusione di coloro che hanno omesso il tempestivo versamento.

In relazione alla richiesta di iscrizione al partito pervenuta nei termini dai compagni Pieraldo Ciucchi, Gerardo Labellarte e Angelo Sollazzo, la segreteria, preso atto della pendenza di due giudizi contro il Psi azionati dai medesimi compagni innanzi al Tribunale di Roma, nello spirito di promuovere l’adesione e la permanenza nel partito di tutti i compagni, preso atto che tale situazione determina la incompatibilità di iscrizione prevista dall’art. 30 comma 7 dello Statuto, ha deliberato di sospendere le richieste di iscrizione concedendo, a mezzo richieste formali da inviare a detti compagni, la facoltà di rimuovere entro 7 giorni tali cause ostative alla iscrizione, abbandonando e rinunciando ai giudizi pendenti.

Inoltre, la segreteria, preso atto che taluni dei suoi membri hanno lamentato di non poter consultare gli elenchi degli iscritti trasmessi dalle federazioni territoriali, ha deliberato che la consultazione degli elenchi sarà consentita ai soggetti legittimati (membri in carica della segreteria nazionale) dal giorno successivo alla approvazione del tesseramento presso la sede del partito, sotto la vigilanza del responsabile della tutela dei dati.

Infatti, in assenza della conclusione di tali procedure di approvazione del tesseramento da parte della segreteria, nessun elenco definitivo poteva esserci prima della segreteria e quindi essere consultato.

Infine la segreteria ha deliberato di procedere nella collaborazione con i Radicali di Maurizio Turco, a partire dalla iniziativa di Firenze del 26/01, concedendo la facoltà alle federazioni territoriali del partito di utilizzare il simbolo della ‘Rosa nel pugno’ come ulteriore opportunità di partecipazione alle competizioni elettorali fino al prossimo 30/06/2019, partecipando contestualmente alla organizzazione di tavoli di confronto con le anime e le forze politiche del centrosinistra, a partire dalla iniziativa di Carlo Calenda.