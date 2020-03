RICATTO ALL’EUROPA

Missione dei vertici europei in Turchia dopo l’escalation delle violenze nella provincia siriana di Idlib e l’ondata di profughi in fuga verso l’Europa. L’alto rappresentante per la politica estera, Borrell, e il commissario Lenarcic, avranno una serie di colloqui ad Ankara. I presidenti di Commissione, Consiglio e Parlamento Ue, von der Leyen, Michel e Sassoli saranno alla frontiera greco-turca dove sono ammassati migliaia di migranti, dopo la decisione di Ankara di aprire le frontiere e di Atene di sospendere le richieste di asilo. Mentre si svolgerà mercoledì una riunione straordinaria dei ministri Ue degli Interni. Un mix esplosivo alle porte d’Europa. Disperazione e miseria utilizzate come armi umane da lanciare contro l’Unione europea con il ministro dell’Interno turco, Suleyman Soylu che scrive scrive su Twitter che “sono 120.000 i migranti che fino a stamani si sono diretti dalle zone interne della Turchia verso il confine con la Grecia per cercare di entrare nell’Ue, dopo che Ankara ha annunciato che non intende più fermarli”.

Una cifra dieci volte superiore a quella riferita dalle autorità di Atene e dalle ong internazionali. I due Paesi confinati non confermano gli arrivi. La Bulgaria, che ha rafforzato i controlli, nega che vi siano stati problemi al confine. E la Grecia ha affermato di aver respinto oltre 4mila migranti che cercavano di varcare la frontiera.

“Chi mette alla prova l’unità dell’Europa resterà deluso. La Turchia non è un nemico e le persone non sono mezzi per raggiungere un obiettivo”, è la risposta della presidente della Ue von der Leyen dalla frontiera greco-turca, dove Ankara sta “spingendo” migliaia di migranti come arma contro l’Europa. “La Turchia viola l’accordo con la Ue, incoraggia decine di migliaia di migranti a entrare in Grecia. Continuerà a fallire se persevera”, dice il premier greco Mitsotakis. Mentre per il presidente dell’Europarlamento Sassoli: “Va rafforzata una politica comune per l’immigrazione”. E su Twitter aggiunge: “In viaggio verso la Grecia con la presidente della Commissione Ue von der Leyen ed il presidente del Consiglio europeo Michel. Visitiamo il confine greco-turco insieme al premier greco Mitsotakis per valutare la situazione. Questa è una sfida europea, dobbiamo rispondere con solidarietà e rispetto per i nostri valori”. Lo scrive su Twitter il presidente del Parlamento europeo David Sassoli che posta una foto che lo ritrae insieme a von der Leyen, Michel ed il vicepresidente dell’esecutivo comunitario Margaritis Schinas.