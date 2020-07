Nencini eletto presidente commissione Cultura del Senato

Riccardo Nencini è il nuovo presidente della commissione Cultura del Senato. Il senatore socialista ha ottenuto nel corso della votazione presso la 7° commissione 14 voti contro i 10 del presidente uscente, il leghista Mario Pittoni.

“L’impegno del PSI a favore della scuola pubblica – ha affermato in una nota Luca Fantò Referente PSI scuola, università e ricerca – è da sempre una costante del nostro partito. Riccardo Nencini, ex segretario PSI, ha sempre onorato col suo lavoro di Senatore questo impegno battendosi per rendere più efficace la scuola pubblica italiana. A noi del PSI scuola piace pensare di aver contribuito a raggiungere questo importante risultato sostenendolo nelle battaglie anche recenti a favore della trasparenza nei concorsi per la scuola statale, nel sostegno ai docenti precari, nel puntare a migliorare con proposte concrete gli atti della maggioranza. Tutto – ha concluso Fantò – nella consapevolezza che solo attraverso la capacità dello Stato di offrire pari opportunità ai suoi giovani sarà possibile restituire fiducia all’intera società”.