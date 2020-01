“Il governo deve passare rapidamente ad una seconda fase. Da un lato ricercando una maggiore coesione interna,dall’altro rivedendo il programma di lavoro, a cominciare dalla norma che abolisce la prescrizione, che va cancellata, e da un piano straordinario e di investimenti per riaprire quei cantieri, circa sessanta, che il precedente governo aveva accantonato”. Così Riccardo a Nencini, senatore e presidente del Psi, parlando in una conferenza stampa a Reggio Emilia, per presentare i candidati nella lista +Europa-Psi-Pri a sostegno di Stefano Bonaccini.