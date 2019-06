“Sicurezza e lotta alle povertà resteranno al centro della politica italiana”- sostiene Riccardo Nencini, presidente del consiglio nazionale del Psi. “Due suggerimenti ai nostri amministratori. Il primo: intensificare i controlli sulla produzione di merci taroccate poi messe in vendita in spregio a ogni norma. Si tutelano così negozi e fabbriche in regola con la sicurezza e col fisco”- ha proseguito Nencini. Il secondo: “Prevedere un capitolo di bilancio in favore delle famiglie che non possono pagare i servizi base per i figli che studiano: mensa e trasporti scolastici. Insomma, equità e rispetto della legge”- ha concluso