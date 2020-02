Incontro e creatività. “Riciclarte”: l’arte contemporanea ha un’anima “verde”

Il centro commerciale GranRoma Gran Shopping, in via Aristide Merloni 141, consolida il suo già forte radicamento nel territorio, proponendosi non solo come realtà commerciale, ma anche come luogo di incontro e di creatività a livello artistico con un evento di grande rilievo culturale e sociale: “Riciclarte”.

Centrato su un tema di grande attualità e del quale si dibatte in tutto il mondo, “Riciclarte” inizia oggi, lunedì 17 febbraio, e si concluderà il primo marzo.

Per l’occasione la galleria del GranRoma ospiterà la più grande mostra d’arte contemporanea mai allestita in un centro commerciale in Italia, visitabile gratuitamente, composta da 60 sculture medie, 4 quattro giganti e 2 grandi scacchiere realizzate dal maestro Diego Scarpellini in puro stile assemblaggio artistico/recycled-art, uniche nel loro genere.

Ogni opera è sostenuta da espositori costruiti totalmente in cartone completamente riciclato e stampato, realizzata con oggetti di uso comune.

Attraverso l’arte e le sue tre declinazioni, scrittura, scultura e creatività, “Riciclarte” propone anche una grande operazione di educazione civica e di sensibilizzazione ecologica sulla corretta gestione dei rifiuti e sull’importanza del riuso.

Tutta la galleria del centro commerciale sarà allestita e tematizzata con 10 ecototem speciali, ecosostenibili e totalmente green, generati da carta completamente riciclata, anch’essi completamente riciclabili, sui quali saranno riportate piccole frasi con immagini suggestive su diversi argomenti, appositamente studiate per informare e sensibilizzare.

Di grande interesse i laboratori ecologici, che permetteranno ai visitatori di costruirsi uno strumento musicale, partendo dalle tecniche artigianali più semplici, e apprendere le basi primarie per suonarlo grazie alla presenza di professionisti del settore.

Con questa iniziativa il centro commerciale GranRoma, dimostra ancora una volta di essere un punto di riferimento per il territorio circostante, puntando su eventi, come “Riciclarte”, di grande rilievo sociale e interesse.

Redazione Avanti