Ricordato il sen. Della Briotta, nel 35esimo della scomparsa

E’ stato anche quest’anno ricordato il sen. Della Briotta, nel 35esimo anniversario della scomparsa, con una cerimonia in stile Covid presso il cimitero di Sazzo dalla figlia Ivana, assieme al sindaco di Ponte in Valtellina Luigi Tempra e a Franco Biscotti, entrambi successori del senatore Libero della Briotta, per molti anni sindaco del suo comune.

Era presente anche il segretario del Psi di Sondrio Ermanno Simonini. Libero della Briotta, sindaco, senatore, vice presidente del Senato, è stato dal 1957 al 1964 consigliere comunale di Sondrio e dal 1964 e fino al 1985 sindaco del suo comune. Nel 1963 fu eletto deputato per il Psi, confermato nelle elezioni del 1968 e del 1972. Nel 1979 venne eletto senatore, riconfermato nel 1983. Della Briotta rappresenta un profilo di uomo politico radicalmente vicino al suo territorio, che amava e al quale ha offerto il meglio della sua vita politica e amministrativa. Ancor oggi viene rimpianto e ricordato per le opere realizzate a favore del suo comune e della sua Valtellina.