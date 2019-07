Rielaborare il riformismo

I segretari regionali del PSI di: Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna,

– Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia,

riuniti a Vicenza il 29/06/2019, hanno assunto il reciproco impegno di

promuovere un processo di elaborazione di nuove basi teoriche e

programmatiche dell’azione politica riformista e di progresso per i prossimi

anni, nella prospettiva della nascita di una nuova e ampia alleanza di

centrosinistra nello spirito che è stato dell’Ulivo.

A partire dall’autunno promuoveranno, in questo senso, una serie di iniziative

nei territori delle loro regioni, individuando, fin da ora, i primi temi su cui

lavorare:

1. La redistribuzione della ricchezza: strategie complementari e alternative

alla sola tassazione; riequilibrio mediante intervento pubblico

nell’immissione sul mercato dei beni e dei servizi di prima necessità (casa,

salute, alimenti, scuola…), per combattere le disuguaglianze facendo

ripartire i consumi e l’occupazione;

2. Un lavoro dignitoso per tutti: massiccio investimento strutturale sulla

manutenzione del paese, dal dissesto idrogeologico alla conservazione del

patrimonio culturale e naturale, per la volorizzazione dello stesso e la

prevenzione degli eventi che impongono spese straordinarie. Creazione di

un moderno Civil Conservation Corp in cui arruolare disoccupati,

sotto-occupati e richiedenti asilo, affidandone la gestione al sistema della

protezione civile e, in particolare, alle Associazione d’arma;

3. Una sicurezza vera: intervento amministrativo preventivo contro

l’infiltrazione della criminalità organizzata e delle mafie nell’economia delle

regioni industriali, elaborando modelli matematici e algoritmi capaci di

evidenziare le anomalie delle fonti di finanziamento e ogni altro indice di

controllo illecito; sottrazione dell’immigrazione clandestina all’illegalità con

la proposta di programmi di integrazione e lavoro, attraverso il Civil

Conservation Corp;

4. Il riassetto istituzionale della Repubblica: norme omogenee per i governi

delle regioni; restituzione del ruolo amministrativo e politico, di primo livello,

delle province; razionalizzazione della suddivisione del territorio in comuni,

mediante accorpamenti che realizzino unità amministrative dotate di

adeguata massa critica, con l’introduzione del concetto di minima unità

amministrativa; elezione diretta degli organi di governo delle città

metropolitane.

Enrico Buemi

Maurizio Viaggi

Lorenzo Cinquepalmi

Marco Strada

Luca Fantò

Nicola Zoller

Andrea Castiglione