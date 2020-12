Rieti, la lettera degli infermieri: vogliamo lavorare in sicurezza

Si riporta per esteso la lettera, inviata l’11 novembre scorso, dagli Infermieri del Nosocomio di Rieti per segnalare i disservizi legati alla emergenza Covid 19 nei seguenti ambiti:

Gli infermieri del B.O. scrivono per segnalare le varie criticità e disservizi evidenziatisi in data 7 e 8 novembre 2020 nei vari servizi che si trovano a coprire:

Sottolineando che il suddetto personale chiede ESCLUSIVAMENTE di lavorare in sicurezza, dando, come sempre, la sua completa disponibilità per fronteggiare la pandemia in corso o per qualsiasi situazione di necessità verificatasi.

Il che vuol dire:

Chiarezza nelle direttive con comunicazioni scritte;

Percorsi e protocolli per iscritto;

Tutela dei lavoratori e della loro sicurezza.

Il 7 novembre le sale 7 e 8 (blocco operatorio oculistico) diventano operative come rianimazione Covid + senza che vi sia stata nessuna comunicazione ufficiale in tal senso al personale. La sala operatoria non è strutturalmente concepita come una terapia intensiva Covid, quindi con dei percorsi sporco-pulito definiti e separati:

Manca un box per il monitoraggio dei pazienti isolato dal resto della sala. Quello presente è all’interno della zona contaminata e non ha una via di entrata/uscita verso l’esterno e quindi verso il pulito;

Gli operatori sono costretti a rimanere all’interno della zona contaminata per monitorare il paziente, anziché farlo come in rianimazione, dove viene seguito anche dall’esterno, indossando i DPI previsti per l’assistenza ai Covid + (tute, occhiali, mascherine etc).

Il tempo di permanenza così vestiti all’interno di una zona infetta, diventa oltre che difficoltoso, estremamente prolungato nel tempo , così il turn-over è elevato e con un notevole dispendio di presidi per tutti i cambi;

Il personale che sopperisce alle esigenze della sala covid è lo stesso che garantisce tutti gli altri servizi sopraelencati oltre che le sedute ordinarie e le reperibilità, cosa che andrebbe rivista e bilanciata per suddividere il carico di lavoro;

Ne consegue, che in caso di emergenze o urgenze chirurgiche indifferibili, accade ciò che si è verificato tra il pomeriggio del 7 e la notte dell’8 novembre :

urgenza vascolare indifferibile;

2 pazienti in rianimazione no covid

Trasferimento di un paziente covid + in sala 7

Il risultato è stato:

Coordinatrice irreperibile;

Assenza di procedure e protocolli per l’organizzazione sia del personale da impiegare sia degli spazi utilizzati;

Assenza di percorsi scritti per la rianimazione Covid + e per le sale operatorie Covid + interne al blocco chirurgico;

Vengono contattati per cercare di organizzare: il Dr Casertano, la PO Vulpiani, il Dr. Angelucci;

Si allestisce la “stanza” sguarnendo le sale operatorie in quanto molti elettromedicali sono necessari anche in corso di intervento chirurgico e durante l’allestimento si evince nuovamente e più chiaramente come non ci siano percorsi o come non siano idonei;

Vengono attivate per necessità, le chiamate in reperibilità di tutto il personale del B.O., per coprire l’improvviso ricovero di un paziente Covid+, andando ad utilizzare personale dedicato per un eventuale urgenza o emergenza dell’intero Blocco.

Paziente Covid+ deceduto in sala 7 e gestione della salma senza una procedura scritta;

Carenza di presidi per il come già citato elevato turn-over;

Pertanto chiediamo alla coordinatrice, in quanto responsabile dell’organizzazione del B.O e considerando che le criticità persistono:

Procedure e protocolli scritti per la gestione delle sale e della Rianimazione Covid +;

Richiesta d’immediata esecuzione lavori di messa in sicurezza degli ambienti (divisione tra sporco e pulito);

Equa e sensata suddivisione dei compiti fra il personale infermieristico dell’intero B.O. senza lasciare al libero arbitrio e al buon senso la scelta;

Inquadramento di una turnazione congrua a garantire la copertura di tutte le attività concernenti il B.O. e le attività delle U.O.C. aggiunte a carico del blocco stesso;

Potenziamento del turn-over infermieristico, non solo per garantire tutte le attività di emergenza, ma anche un’adeguata assistenza, garantendo la salvaguardia del personale tutto.

Si ribadisce la completa disponibilità alla collaborazione, in un momento così difficile per tutti, cosa che il personale di sala ha sempre dimostrato.

Per eventuali chiarimenti il personale resta disponibile

Cordiali saluti

Il personale Infermieristico del B.O.

