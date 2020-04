Parla Rino Di Meglio (Gilda): più fondi per la scuola

La scuola continua a essere una delle grandi incognite del dopo emergenza. Anche se quest’anno scolastico andrà a concludersi in qualche modo, resta l’incognita di settembre. Che si riapra sembra scontato, come e in che modo? “Neanche gli dei”, tanto per citare un titolo di Isaac Asimov, sperando che la realtà non superi la fantascienza.

Con un puzzle così fluido e mutevole, se vogliamo tracciare un quadro realistico sulla scuola di oggi e di domani, non possiamo che continuare a intervistare persone che, come Rino Di Meglio, conoscono bene il mondo della scuola, al quale ha dedicato interamente la sua attività professionale.

Rino Di Meglio è, da maggio 2006, il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti – Federazione Gilda-Unams, e segretario generale della CGS – Confederazione Generale Sindacale dal dicembre del 2014. La sua attività di sindacalista è cominciata nel 1992 come responsabile Gilda nella sua città, Trieste. Una funzione che ha ricoperto fino al 2000, quando è stato eletto vice coordinatore nazionale della Gilda. Prima di dedicarsi all’attività sindacale, è stato insegnante di scuola primaria nella provincia di Trieste. Una carriera scolastica iniziata nel 1970, dopo aver vinto due concorsi (nel 1970 e nel 1972) e proseguita fino al 1992.

Quali problemi (vecchi e nuovi) della scuola sono stati portati alla ribalta dall’emergenza Coronavirus?

«L’elenco dei problemi della scuola italiana, con o senza il Coronavirus, sarebbe enciclopedico. Pensiamo, soltanto per citare un esempio, all’atavica questione dell’edilizia scolastica, con il 40% delle strutture inadeguate rispetto alle norme di sicurezza, e al fenomeno delle cosiddette classi pollaio. Possiamo solo immaginare le difficoltà che porrà alla riapertura della scuola il cosiddetto distanziamento sociale che sarà inversamente proporzionale al numero delle ore di lezione di ogni singolo istituto. Si provi a pensare non soltanto alle problematiche di una scuola primaria, ma anche a quelle dei grandi istituti tecnici e alberghieri le cui attività si svolgono prevalentemente nei laboratori».

Come giudica le decisioni del governo sulla conclusione di questo anno scolastico?

«Premesso che ci troviamo in una fase di emergenza, riguardo la conclusione dell’anno scolastico sarebbe stato difficile ipotizzare decisioni diverse da quelle assunte. Ciò che si può rimproverare al governo è la politica degli annunci: non era necessario comunicare tre mesi prima della fine dell’attività didattica che gli alunni sarebbero stati tutti promossi. Sarebbe stato decisamente più opportuno divulgare questa informazione alla vigilia della fine dell’anno scolastico, così da non allentare l’impegno dei ragazzi nello studio».

Per come sono stati organizzati, gli esami avranno uno svolgimento, non dico regolare ma almeno accettabile?

«Questa emergenza ci costringe a vivere di giorno in giorno. Ci risulta estremamente difficile oggi immaginare quale sarà la situazione a giugno, possiamo soltanto augurarci che gli esami si svolgano con la massima sicurezza, serenità e serietà possibili. Sarà, comunque, uno svolgimento ovviamente accettabile perché il giudizio degli insegnanti sarà basato sull’intero percorso di studio compiuto dai loro alunni».

Gli altri alunni saranno tutti promossi per decreto, appunto, ma dovranno recuperare il prossimo anno. Cosa succederà? C’è rischio che si inneschi un effetto domino anche sugli anni successivi?

«Esiste il rischio concreto che non sempre si riesca a colmare le lacune negli apprendimenti provocate dalla sospensione delle attività didattiche in presenza. E, purtroppo, è altrettanto concreto il rischio che l’impossibilità di un recupero colpisca soprattutto gli studenti già più fragili socialmente».

Si fa un gran parlare del distanziamento sociale anche a scuola, ma nessuno parla dei costi. Secondi lei, è una soluzione praticabile?

«Gli investimenti per mettere in sicurezza realmente la scuola italiana sono enormi e ci auguriamo che lo Stato abbia la possibilità di provvedere almeno in parte. Se, per esempio, si decidesse di installare i termo scanner per misurare la temperatura corporea all’ingresso degli oltre 40mila edifici scolastici presenti in Italia, la spesa da sostenere sarebbe davvero ingente».

La didattica a distanza ha salvato l’anno scolastico. Come hanno reagito gli insegnanti? Soprattutto quanti hanno poca dimestichezza con Internet e social.

«Il corpo docente, nonostante la situazione di grande difficoltà, si è organizzato per dare il massimo utilizzando tutti gli strumenti a disposizione. Le uniche note stonate sono da imputare agli eccessi di burocrazia da parte di qualche dirigente scolastico. Ci sono, poi, difficoltà tecniche perché non tutte le zone del Paese sono coperte in maniera efficiente dalla banda larga, le connessioni internet spesso sono carenti e non tutte le famiglie dispongono di dispositivi informatici idonei per l’attività didattica a distanza. Anche in questo caso, purtroppo, influisce l’aspetto sociale ed economico. Quanto poi alla scarsa dimestichezza con Internet e social da parte degli insegnanti, direi che si tratta di un luogo comune che ormai ha fatto il suo tempo».

La didattica a distanza, magari affiancata a quella tradizionale, può contribuire al rinnovamento della scuola italiana?

«La didattica a distanza non può essere sostitutiva dell’insegnamento in presenza, ma al massimo può essere considerato come uno strumento didattico al pari di tanti altri. Per un serio e reale rinnovamento della scuola italiana serve molto altro, a partire dalla lotta al precariato dilagante e dall’impegno per stabilizzare il corpo docente, così da garantire agli studenti la continuità didattica».

Come ipotizza la scuola del futuro, del dopo emergenza?

«Speriamo che questa drammatica esperienza abbia insegnato a tutti che le risorse destinate all’istruzione, come quelle alla sanità, non devono essere considerate come meri capitoli di spesa, bensì come investimenti indispensabili per il benessere e la crescita del Paese. Continuare a lesinare fondi e peggio ancora a operare tagli su questi due settori strategici sarebbe una condanna per l’Italia».

Antonio Salvatore Sassu