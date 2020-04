Ripartire dalle ‘origini’, l’idea di un insegnante per i viaggi d’istruzione

Cosa si può annoverare tra le cose più frustranti per un ragazzo giunto all’ultimo anno di scuola superiore? Probabilmente, non poter partecipare al viaggio d’istruzione finale. La famosa “gita”, normalmente all’estero. Condizione che ha accomunato tutti i maturandi italiani, costretti a forzata immobilità a causa dell’emergenza in atto. Ecco allora che il professor Carmine Cassino, docente di storia e filosofia presso il liceo “W. Gropius” di Potenza, ha sviluppato con un gruppo di suoi alunni un piano per poter recuperare quell’esperienza di condivisione: un viaggio d’istruzione “informale”, da svolgere in estate se le condizioni sanitarie lo permetteranno. Ma dove, però? A Berlino, secondo i piani poi spazzati via dall’emergenza coronavirus? No, non un viaggio d’istruzione all’estero. Ma in Basilicata. Sì, proprio nella loro regione. Il perché di questa scelta? Così la spiega il prof. Cassino: «innanzitutto perché se si tornerà alla normalità – e mi auguro possa realmente avvenire – potremo riappropriarci dei nostri spazi e delle nostre abitudini solamente in modo graduale. Quindi quale migliore prospettiva di quella dell’esplorazione del nostro territorio? Che è poi l’occasione per conoscere le sue bellezze prima che la maggior parte di loro lo abbandoni per andare a studiare fuori regione. Ecco dunque un’altra ragione valida, a cui va sommata una terza: la possibilità di ravvivare, nei limiti del possibile, le piccole economie legate al turismo che esistono su quel territorio e che oggi sono in sofferenza».

E così, per poter permettere ai ragazzi di vivere, in maniera informale, il viaggio d’istruzione che non hanno potuto realizzare, il prof. Cassino ha fatto appello a sindaci, associazioni, operatori culturali affinché supportino questa idea che può diventare un modello operativo, una modalità di scelta, una proposta di viaggio interno. Intanto, ha elaborato di concerto con i ragazzi un itinerario da svolgere in cinque giorni, per visitare luoghi noti e meno noti della terra di Basilicata (con l’eccezione di Potenza e Matera, che quasi tutti hanno visto almeno una volta nella vita).

All’alunna Federica Doti l’incarico di disegnare le mappe, giorno per giorno (come visibile in foto); mentre, per supportare socialmente l’idea, è stato creato un hashtag: #ingitainlucania. Ma, oltre a poter realizzare questo loro proposito, ciò che realmente sta a cuore al prof. Cassino è la riproposizione di una scelta da parte di tutti coloro che hanno dovuto affrontare questa rinuncia: «questa nostra iniziativa avrà realmente successo se verrà imitata anche da altri. Ci piacerebbe se aiutasse a promuovere un modus operandi, a prescindere dall’itinerario che realizzeremo. Sarebbe bello se tutti i ragazzi lucani che non hanno potuto realizzare la gita di quinto anno si organizzassero per viaggiare in Basilicata, nei modi e nelle forme che riterranno più opportune. Stiamo pensando ad allestire un sito che possa raccogliere suggerimenti di viaggio e di cose da fare. Tra l’altro è un modello replicabile in ogni realtà regionale, laddove si ripresentino le condizioni per poter tornare a muoversi, liberamente. È giusto che ognuno contribuisca ad aiutare il proprio territorio. Ma la cosa più importante è nessuno perda l’occasione di conoscere innanzitutto il luogo in cui è nato».