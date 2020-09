Maurizio Battista e i suoi amici in “Una serata al Drive In”

Maurizio Battista in “Una serata al Drive In”, un evento unico al Drive In Cinema Paolo Ferrari di Ostia, il più grande d’Europa, che si terrà venerdì 18 settembre alle ore 21:00.

In questo suo nuovo show Maurizio Battista non sarà da solo sul palco, ma si alterneranno diversi artisti a lui legati da affetto e stima. Sarà uno spettacolo dove Maurizio Battista farà da padrone di casa con la sua comicità dirompente e ospiterà a turno sul palco i suoi amici con brani appositamente studiati per l’evento. Gli artisti coinvolti in questa occasione speciale sono: Dado, Gemelli di Guidonia, Gianfranco Phino, Stefano Vigilante, Osvaldo Fresia e Fabrizio Di Rienzo. E non poteva mancare, con una partecipazione straordinaria, un grande comico come Gianfranco D’Angelo, già protagonista della trasmissione cult “Drive in”, ideata da Antonio Ricci, in onda su Italia 1 negli anni Ottanta. Nel corso dello spettacolo sono previste altre sorprese e, soprattutto, risate a non finire. Lo spirito della serata sarà quello dell’amicizia e soprattutto la voglia di superare insieme questo terribile momento che stiamo vivendo.