Rischio recessione in vista. Fiducia sempre più bassa

Il Centro Studi della Confindustria ha lanciato un allarme. Dopo gli ultimi scenari economici ha rivisto nettamente al ribasso le previsioni formulate ad ottobre scorso. L’Italia sarebbe ferma. Crescita zero, quest’anno, per l’economia italiana che è prevista sostanzialmente in stagnazione. Nel 2020 la situazione mostrerà un esiguo miglioramento con un Pil in aumento dello 0,4%. Per il Pil del 2019, ad ottobre scorso si stimava una crescita dello 0,9%. La revisione è dovuta per tre quarti alla minore domanda interna, per un quarto a quella estera.

Nella domanda interna gli investimenti privati sono per la prima volta previsti in negativo dopo anni di crescita (-2,5% quest’anno, escluse le costruzioni). Secondo il Centro studi di viale dell’Astronomia, sarebbe, dunque, necessario attivare misure che stimolino gli investimenti privati, come il ripristino del super ammortamento.

A pesare sull’economia italiana ci sarebbero, però, diversi fattori: una manovra di bilancio poco orientata alla crescita; nessuna evidenza inequivocabile di una netta riduzione del rapporto tra debito pubblico e Pil con inevitabili riflessi sull’appetibilità dei bond italiani; consumi delle famiglie in rallentamento e propensione al risparmio in crescita; mercato dell’auto in difficoltà, a fronte della minaccia di dazi Usa.

Secondo gli economisti di Confindustria: “Nel 2019, la domanda interna risulterà praticamente ferma e la recessione potrà essere evitata solo grazie all’espansione, non brillante, della domanda estera. A meno che non si realizzi l’auspicato cambio di passo nella politica economica nazionale”.

Il dato del Pil per la media 2019, statisticamente, risente anche della chiusura negativa del 2018. Lo scorso anno, infatti, è stato diviso nettamente in due. Nella prima parte l’economia italiana ha continuato a crescere, sebbene a ritmi molto ridotti. Nella seconda metà, invece, tutti gli indicatori hanno virato in negativo e il Pil ne ha risentito registrando un lieve arretramento.

Il direttore del Centro Studi di Confindustria, Andrea Montanino, ha spiegato: “A dimostrare l’inversione di tendenza è il dato sull’occupazione: nella prima metà del 2018 è cresciuta di 198 mila unità, poi è calata di 84 mila unità”.

Per il 2020 ci sarebbe, invece, il previsto aumento di circa tre punti delle aliquote Iva ordinaria e ridotta. Secondo le stime del Csc, l’attivazione delle clausole di salvaguardia determinerebbe una minor crescita del Pil il prossimo anno quantificabile in -0,3 punti percentuali, ma il rapporto tra deficit pubblico e il Pil migliorerebbe di 0,9 punti rispetto al tendenziale.

L’Italia è l’unico paese dell’Eurozona, insieme alla Grecia, ad avere ancora un livello di Pil inferiore a quello pre-crisi. A fine 2020, il Pil è stimato su livelli ancora inferiori del 4,6 per cento rispetto al massimo toccato a inizio 2008, avendo però recuperato interamente la contrazione tra 2011 e 2013.

Quest’anno il deficit aumenterebbe di mezzo punto di Pil. Su ‘Scenari economici’ del Centro Studi di Confindustria, si legge: “Per il 2020 il governo ha sostanzialmente ipotecato i conti pubblici con l’ultima legge di Bilancio e non ci sono opzioni né facili, né indolori: la scelta sarà tra aumentare l’Iva o far salire il deficit pubblico facendolo schizzare al 3,5%. La scrittura della prossima manovra sarà un arduo esercizio”.

Il Csc ha stimato un indebitamento netto al 2,6 per cento del Pil nel 2019 (dal 2,1 nel 2018) e nel 2020, sotto l’ipotesi di una completa applicazione delle clausole di salvaguardia. Il saldo primario scende all’1,2 per cento del Pil quest’anno (dall’1,6 nel 2018) e il prossimo.

Il Csc ha avvertito: “L’alternativa, di non aumentare l’Iva, avrebbe meno effetti recessivi diretti, ma non è percorribile: porterebbe il rapporto tra deficit pubblico e Pil pericolosamente oltre il 3 per cento e nelle attuali condizioni di credibilità e fiducia non sarebbe sostenibile”. Infatti, un totale annullamento delle clausole a deficit, arrivate a valere 1,3 punti di Pil, farebbe schizzare l’indebitamento al 3,5 per cento e potrebbe causare un ulteriore aumento dei tassi di rendimento sui titoli di Stato che, oltre a retro-agire sul deficit, avrebbe effetti recessivi addizionali”.

Peraltro, se il quadro di finanza pubblica fosse quello delineato dal governo, anche con l’attivazione delle clausole il rispetto degli impegni con i partner europei richiederebbe una ulteriore correzione nel 2020, ampliando la portata recessiva della prossima manovra. Infatti, le stime del Csc sulla crescita nominale, il prossimo anno sono ben più basse di quelle del Governo (2,2 per cento rispetto a 2,9).

Il rapporto debito pubblico/PIL salirà al 133,4 per cento nel 2019 (dal 132,1 nel 2018) e al 133,6 per cento nel 2020. Il debito salirebbe anche al netto dei sostegni agli altri paesi europei (pari a 3,3 punti di Pil quest’anno): 130,2 per cento del Pil nel 2019 (dal 128,8 per cento) e 130,4 per cento nel 2020. La stima del Csc include 1 punto di Pil da dismissioni nel 2019 e 0,3 nel 2020, come indicato dal governo. L’obiettivo del 2019 appare difficilmente raggiungibile alla luce dei risultati conseguiti negli anni passati: tra il 1990 e il 2018 solo quattro volte, tutte prima del 2003, i proventi da dismissioni hanno superato il punto di Pil negli ultimi dieci anni, in media, si è ricavato 0,1 punti all’anno. A meno che, dietro l’iniziativa del Memorandum of Understanding con la Cina, non si celi una volontà del governo italiano di farsi aiutare proprio dai cinesi a raggiungere gli obiettivi di dismissione.

Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, in un messaggio inviato al Governo in occasione del convegno del Centro Studi dell’Associazione sulla crescita zero nel 2019, ha scritto: “Il rallentamento dell’economia è maggiore di quello che immaginavamo e questo ci obbliga a reagire e a trovare soluzioni. Occorre fare un salto di qualità, il rallentamento globale dell’economia impone un salto di qualità. Bisogna passare dal contratto di governo a un patto per lo sviluppo e l’occupazione. Occorre avere consapevolezza della situazione delicata che il Paese vive superando la stagione delle tattiche e delle alleanze che caratterizza la campagna elettorale per le elezioni europee”.

Il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, dalla dodicesima conferenza annuale organizzata con il ministero degli Esteri, ha lanciato un monito: “È necessario adottare con urgenza misure per contrastare la povertà e il rallentamento dell’economia, creando posti di lavoro stabili. Nel nostro paese, come in altre economie avanzate, sono urgenti interventi volti a contrastare più efficacemente il rallentamento economico e l’aumento della povertà. Per creare opportunità di lavoro stabili, tuttavia, non basta un semplice sollievo congiunturale. Le misure tradizionali di tipo redistributivo devono affiancarsi alle riforme strutturali da anni al centro del dibattito. Occorre assicurare la stabilità finanziaria, avendo una strategia chiara e credibile per la riduzione, nel medio termine, del peso del debito pubblico sulla nostra economia”.

Il presidente della Bce, Mario Draghi, intervenendo ad una conferenza, ha affermato: “Dopo i recenti rallentamenti dell’economia dell’area euro, ora stiamo assistendo a un deterioramento più persistente della domanda esterna. Tuttavia una dinamica più moderata non prelude per forza un crollo. La questione chiave sarà se, con la politica monetaria che continuerà a fornire sostegno, la domanda interna rimarrà resiliente come appare oggi”.

Per l’Istat, a marzo 2019, è continuato l’indebolimento del clima di fiducia dei consumatori per il quale si stima una diminuzione da 112,4 a 111,2.

Nel frattempo, il ministro Tria continua a tranquillizzare i mercati sulla solidità dell’Italia.

Salvatore Rondello