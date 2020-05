Sono trascorsi un paio di giorni dalla graduale riapertura e il comportamento di cautela con il quale lo stanno affrontando gli italiani lascia ben sperare per il percorso che ci aspetta. Certamente, il senso di una libertà seppure lontana da quella cui eravamo abituati ha portato entusiasmo. Le prossime settimane saranno decisive per verificare se “il peggio è superato” oppure no. Sicuramente il Paese non sarà più quello di prima, con conseguenze dal punto di vista economico- sociale importanti. Per questo ritengo non ci si possa permettere “errori di valutazione “, ma dovrà essere delineato concretamente e in tempi rapidi una “progetto politico “ condiviso che dia risposte a migliaia di commercianti, piccole imprese, sistema-turismo, scuola e famiglie per affrontare il percorso di rinascita. Questi mesi hanno dimostrato la fragilità di un sistema istituzionale che va ritirato in modo da evitare sovrapposizioni e confusione di ruoli; il nostro sistema sanitario in generale ha tenuto, ma il prezzo pagato in termini di vite “umane” in parecchie strutture per anziani di alcune regioni, non va dimenticato perché risultato di diverse visioni di welfare. Noi certamente non possiamo pensare di seguire la strada degli USA con la privatizzazione della sanità, anzi rafforzarla in un rapporto di collaborazione con il privato. Ancor di più sul fronte economico la politica dovrà riprendersi ruolo, intervenire per concretizzare il concetto di Sistema di Responsabilità Sociale delle Imprese ed evitare la perdita di migliaia di posti di lavoro. Sul versante scolastico, ribadisco la necessità di non perdere tempo e investire fin da subito con un piano straordinario sull’edilizia scolastica e sul corpo docente, per evitare a settembre le classi pollaio o soluzioni improvvisate. Noi abbiamo sostenuto il Governo Conte Bis, per evitare “l’uomo solo al comando” ipotesi che in quel periodo i sondaggi davano quasi certa, per questo motivo ritengo oggi , che il Parlamento (unico organo legittimamente eletto dal popolo) debba essere al centro di questo “Programma politico” che dia all’Italia non solo la speranza , ma la certezza di affrontare un periodo incerto con gli strumenti necessari.

Rita Cinti Luciani

Vice-Segretaria PSI