Ritorna la Fiera internazionale dei Vignaioli Artigiani Naturali

Domani, sabato 9, e domenica 10 novembre, alla Città dell’Altra Economia (Ex Mattatoio Testaccio) in largo Dino Frisullo a Roma, si terrà la decima edizione della fiera dei Vignaioli Artigiani Naturali (VAN). Alla manifestazione partecipano 50 vignaioli provenienti da Italia, Francia, Spagna, Austria e Slovenia.

In crescita di anno in anno, la fiera ha come scopo principale la diffusione della conoscenza dei vini naturali e le scelte ecologiche ed etiche che li contraddistinguono, divulgandone la filosofia di produzione tramite il contatto diretto tra vignaioli, appassionati e operatori.

In un periodo di grande fermento e attenzione verso i vini naturali, VAN conferma la propria peculiarità proponendo esclusivamente produttori artigianali e naturali selezionati in base ai criteri della carta d’intenti dei Vignaioli Artigiani Naturali, piccole aziende contadine che garantiscono la cura personale di tutta la filiera di produzione con vini ottenuti da uve biologiche o biodinamiche, raccolte manualmente, con fermentazione spontanea e con un contenuto in solforosa di massimo 40 mg/l all’imbottigliamento, senza l’aggiunta di alcun additivo o coadiuvante enologico e senza trattamenti fisici invasivi.

Vini da considerare una vera ricchezza, frutto della fermentazione spontanea: momento di trasformazione naturale da mosto a vino, dal lavoro in vigna a quello in cantina.

L’impegno dei “poeti della terra” è quello di essere trasparenti, autocertificare le proprie produzioni all’interno di un processo di Garanzia Partecipativa, esprimendosi attraverso i loro nettari unici ottenuti senza compromessi nel rispetto della natura.

La fiera è organizzata, in collaborazione con Coop. Sociale Oltre, dall’Associazione VAN Vignaioli Artigiani Naturali la cui storia inizia nel 2003 con “Terra e libertà /CriticalWine” di Luigi Veronelli e alcuni centri sociali, divenendo in seguito “Associazione Contadini Critici”. Dal 2016 ha adottato il nome VAN Vignaioli Artigiani Naturali.

L’Associazione VAN è unica nel garantire al proprio interno un autocontrollo tra i soci che si sviluppa in più fasi: autocertificazione, analisi dei vini, visita in azienda, degustazione vini e discussione dei risultati.

Orario di apertura, sabato 9 novembre ore 11:00-20:00, domenica 10 novembre ore 11:00-19:00. La lista delle cantine e dei produttori alimentari che saranno presenti alla fiera è pubblicata sul sito www.vignaioliartigianinaturali.it e sulla pagina FB www.facebook.com/vignaioliartigianinaturali.

Redazione Avanti