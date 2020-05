“Rivista storica del socialismo” un numero su Vittorio Foa

È disponibile il primo numero del 2020 di “Rivista storica del socialismo”, la cui sezione Saggi è interamente dedicata a Vittorio Foa, politico, sindacalista, giornalista, storico e saggista italiano, considerato uno dei padri fondatori della Repubblica italiana. Gli interventi che compongono la sezione, dal titolo Vittorio Foa tra politica, sindacato e storia, fanno luce su Foa non solo come attore protagonista e privilegiato testimone delle vicende politiche e sindacali del ’900, ma anche come figura di assoluto spessore per la cultura italiana tout court.

Gli autori degli articoli – Andrea Ricciardi (che è anche curatore della sezione), Chiara Colombini, Federica Montevecchi, Giovanni Scirocco, Fabrizio Loreto, Marco Bresciani, Geppi Calcara, Anna Foa, Bettina Foa, Pietro Medioli – fanno il punto sugli studi dedicati a Foa nei dieci anni intercorsi tra la sua scomparsa e il convegno Vittorio Foa 2018. In quell’occasione sono stati presentati gli interventi pubblicati nella “Rivista storica del socialismo”, qui raccolti in versione ampliata rispetto alla forma originaria e sotto forma di veri e propri saggi.